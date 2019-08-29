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29 августа 2019, 19:28



Сегодня в Кайеркане отслужили первую Божественную литургию во временном помещении нового православного прихода в честь Преображения Господня.

Новый приход в Кайеркане временно разместится в помещении, отведённом на первом этаже девятиэтажного дома на улице Шахтёрской, 11б. Службы пока будут проходить по воскресным дням в 9 утра. И уже выделено место под строительство нового храма в честь Преображения Господня на улице Первомайской, на свободной площадке в районе магазина «Мир хозтоваров». На вопросы о деятельности нового прихода отец Александр ответит по номеру 8-933-333-09-98. А службы в приходе Святого Архангела Гавриила на улице Строительной, 13а, возобновятся в сентябре, когда из отпуска вернётся настоятель храма иерей Сергий Пивоваров. Фото Ирины Даниленко

Просмотров:120 Службу возглавил Епископ Норильский и Туруханский Агафангел. По благословению Владыки настоятелем нового прихода стал священник Александр Попов, который ранее служил в Светлогорске. В этом посёлке два года назад возвели Свято-Покровский храм, в котором теперь будет служить норильский священник Георгий Михайлов.Новый приход в Кайеркане временно разместится в помещении, отведённом на первом этаже девятиэтажного дома на улице Шахтёрской, 11б. Службы пока будут проходить по воскресным дням в 9 утра. И уже выделено место под строительство нового храма в честь Преображения Господня на улице Первомайской, на свободной площадке в районе магазина «Мир хозтоваров». На вопросы о деятельности нового прихода отец Александр ответит по номеру 8-933-333-09-98.А службы в приходе Святого Архангела Гавриила на улице Строительной, 13а, возобновятся в сентябре, когда из отпуска вернётся настоятель храма иерей Сергий Пивоваров.Фото Ирины Даниленко