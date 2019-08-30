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30 августа 2019, 15:00



Александр Усс: «Следующая пятилетка должна стать периодом улучшения качества школ края»

«Если речь зашла о наших экономических прогнозах, а они позитивны, могу сказать, что внимание к территориям будет продолжаться. У нас появится больше возможностей строить медицинские объекты, физкультурные учреждения, дороги и многое другое, что нужно сегодня людям. Особая тема - это школы. За последние 5-7 лет радикально улучшилась ситуация с детскими садами, но проблема школ остается острой. Следующая пятилетка должна для нас стать периодом улучшения качества школ и создания хороших условий для наших ребятишек», - прокомментировал Александр Усс.

Просмотров:187 Такое заявление сделал губернатор Красноярского края Александр Усс в ходе общения с представителями средств массовой информации региона, сообщает официальный портал Красноярского края. Говоря о развитии социальной сферы территории, глава региона отметил, что в ближайшие годы особое внимание будет уделено развитию системы образовательных учреждений края.«Если речь зашла о наших экономических прогнозах, а они позитивны, могу сказать, что внимание к территориям будет продолжаться. У нас появится больше возможностей строить медицинские объекты, физкультурные учреждения, дороги и многое другое, что нужно сегодня людям. Особая тема - это школы. За последние 5-7 лет радикально улучшилась ситуация с детскими садами, но проблема школ остается острой. Следующая пятилетка должна для нас стать периодом улучшения качества школ и создания хороших условий для наших ребятишек», - прокомментировал Александр Усс.