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30 августа 2019, 15:00

Александр Усс: «Следующая пятилетка должна стать периодом улучшения качества школ края»


Такое заявление сделал губернатор Красноярского края Александр Усс в ходе общения с представителями средств массовой информации региона, сообщает официальный портал Красноярского края. Говоря о развитии социальной сферы территории, глава региона отметил, что в ближайшие годы особое внимание будет уделено развитию системы образовательных учреждений края.
«Если речь зашла о наших экономических прогнозах, а они позитивны, могу сказать, что внимание к территориям будет продолжаться. У нас появится больше возможностей строить медицинские объекты, физкультурные учреждения, дороги и многое другое, что нужно сегодня людям. Особая тема - это школы. За последние 5-7 лет радикально улучшилась ситуация с детскими садами, но проблема школ остается острой. Следующая пятилетка должна для нас стать периодом улучшения качества школ и создания хороших условий для наших ребятишек», - прокомментировал Александр Усс.

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    Список новостей

 30 августа 2019 
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14:07   Станция детско-юношеского туризма и экскурсий набирает школьников от 9 до 17 лет в группу спортивного туризма. 13:49   «ЖКС» напоминает: обшивая при ремонте сети ТВС отделочными материалами, жильцы должны быть готовы предоставить сантехникам к ним доступ в случае аварии.
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 28 августа 2019 
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14:20   20 светофорных стоек и самих светофоров, ограждение, размётка, поребрики: благоустройство перекрёстка Кирова - Павлова планируется завершить к началу учебного года. 13:33   30 августа состоится общероссийское родительское собрание, в котором по традиции примет участие министр просвещения РФ Ольга Васильева.
13:33   В ДС «Арктика» норильчане сыграют в хоккей с командой Северного флота. 13:14   На Таймыре полицейские разыскивают злоумышленника, обманувшего дудинца более чем на 960 тысяч рублей.
12:52   Норильские полицейские расклеили более 300 листовок против мошенничества. 12:47   Из Норильска в Красноярск прибыл киноархив, который месяц назад провожали в край из кинокомплекса «Родина».
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 27 августа 2019 
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