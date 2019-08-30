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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:02 Для юных норильчан, интересующихся техническими знаниями, станция юных техников устраивает день открытых дверей.
17:59 Сегодня в парке на ул. Комсомольской прошло спортивное мероприятие в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».
16:59 Предприятие НТЭК не соблюдает требования санитарного и антитабачного законодательства.
16:56 Норильские каратисты стали одними из сильнейших в России.
16:18 Подходит к завершению ремонт фасадов на девяти муниципальных объектах, включая и Норильский центр безопасности движения.
15:49 Налоговая служба создаёт промостраницу для помощи с налогами.
15:49 В МФК «Норильский никель» новый вратарь. Контракт с клубом подписал вратарь Аркадий Сытик, который теперь будет играть под номером 99.
15:46 Реконструкция Усть-Хантайской ГЭС близится к завершению.
15:18 Выставки, кинопоказы, мастер-классы: Музей истории ГУЛАГа и Фонд памяти совместно с Музеем Норильска организуют в Норильске просветительскую программу.
15:18 Месяц на подготовку: в Норильске в очередной раз пройдёт конкурс социальных проектов «Норильск 2020».
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