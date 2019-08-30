Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40559

30 августа 2019, 15:01



Норильчан – любителей велоспорта ждут сегодня на экскурсию по ночному городу.

Музей присоединился к международной «Велоночи-2019» и разработал для участников ночного движения культурный маршрут. Проведёт экскурсию музейный гид и расскажет о памятных местах города и его достопримечательностях. К ночной велопрогулке ещё можно присоединиться. Организаторы ждут новых участников. Сбор и начало регистрации велосипедистов – 30 августа в 23.00 по адресу Талнахская, 6, теплица №3, РСОО «ШТОРМ». Участие в поездке - бесплатное. Фото Александра Ананьева

Просмотров:197 Велоэкскурсия по ночному городу от Музея Норильска и сообщества велосипедистов «ВелоНорильск» состоится уже сегодня, в ночь с пятницы на субботу.Музей присоединился к международной «Велоночи-2019» и разработал для участников ночного движения культурный маршрут. Проведёт экскурсию музейный гид и расскажет о памятных местах города и его достопримечательностях.К ночной велопрогулке ещё можно присоединиться. Организаторы ждут новых участников. Сбор и начало регистрации велосипедистов – 30 августа в 23.00 по адресу Талнахская, 6, теплица №3, РСОО «ШТОРМ». Участие в поездке - бесплатное.Фото Александра Ананьева