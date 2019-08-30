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30 августа 2019, 15:12



Бухгалтер одного из медучреждений Норильска два года завышала себе зарплату, украв суммарно три миллиона рублей.

Сотрудниками правоохранительных органов в Норильский горсуд направлено уголовное дело по статье «Присвоение и растрата». За свои действия женщина окажется в тюрьме на срок до 10 лет. Как сообщает пресс-служба отдела полиции по Норильску, расследование уголовного дела закончено.

Просмотров:237 Норильские следователи выяснили, что мошенница, пользуясь своим служебным положением, больше двух лет завышала собственную заработную плату и вносила ежемесячно подделанную информацию в расчётные листы. Заработав таким образом три миллиона рублей, 37-летняя мошенница потратила их на свои нужды. О преступлениях экс-бухгалтера стало известно уже после её увольнения, в связи с чем и было проведено расследование.Сотрудниками правоохранительных органов в Норильский горсуд направлено уголовное дело по статье «Присвоение и растрата». За свои действия женщина окажется в тюрьме на срок до 10 лет. Как сообщает пресс-служба отдела полиции по Норильску, расследование уголовного дела закончено.