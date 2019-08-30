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30 августа 2019, 15:13

Норильских мастериц приглашают принять участие в Международном фестивале декоративно-прикладного искусства «Руками женщины».


«Руками женщины» - это второй Международный фестиваль декоративно-прикладного искусства, этнографии, народных промыслов, Handmade, показы этномоды, фотовыставки, концерты с этнографическими коллективами. Фестиваль пройдёт 3-4 ноября в конгресс-центре ЦМТ Москвы, ожидается, что в нём примут участие мастера из 85 регионов России, стран СНГ и зарубежья.
В качестве организатора выступает Интернациональный союз женщин. В рамках фестиваля будет представлена фотовыставка «Мир глазами жён российских дипломатов», на которой будут размещены более 170 фотографий, сделанные в 32 странах. Отдельным блоком на фестивале будут представлены конкурсные работы женщин–осужденных, прошедшие заочный отбор на местах (все женские колонии РФ).
Участникам мероприятия представится возможность продемонстрировать свою продукцию как часть культурного наследия, предложить свои услуги, технологии, ознакомиться с качеством предлагаемой продукции, а также получить необходимую информацию и консультации. В фестивале принимают участие художники, мастера декоративно-прикладного искусства, народного творчества, мастера Handmade, дизайнеры, представители других творческих направлений регионов РФ, стран СНГ, Европы и Азии.
Стать участником может любой желающий. Для этого мастерам необходимо пройти регистрацию на сайте www.handswomen.ru.
По итогам фестиваля 15 лучших мастеров будут награждены кубками победителя фестиваля и ценными подарками. Также 15 победителям будут организованы персональные выставки на территории РФ и за рубежом.
Оргкомитет:
тел.: +7 (968) 441-84-51, +7 (967) 148-38-32
e-mail: info@handswomen.ru; iwuorg@gmail.com

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    Список новостей

 30 августа 2019 
18:02   Для юных норильчан, интересующихся техническими знаниями, станция юных техников устраивает день открытых дверей. 17:59   Сегодня в парке на ул. Комсомольской прошло спортивное мероприятие в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».
16:59   Предприятие НТЭК не соблюдает требования санитарного и антитабачного законодательства. 16:56   Норильские каратисты стали одними из сильнейших в России.
16:18   Подходит к завершению ремонт фасадов на девяти муниципальных объектах, включая и Норильский центр безопасности движения. 15:49   Налоговая служба создаёт промостраницу для помощи с налогами.
15:49   В МФК «Норильский никель» новый вратарь. Контракт с клубом подписал вратарь Аркадий Сытик, который теперь будет играть под номером 99. 15:46   Реконструкция Усть-Хантайской ГЭС близится к завершению.
15:18   Выставки, кинопоказы, мастер-классы: Музей истории ГУЛАГа и Фонд памяти совместно с Музеем Норильска организуют в Норильске просветительскую программу. 15:18   Месяц на подготовку: в Норильске в очередной раз пройдёт конкурс социальных проектов «Норильск 2020».
15:13   Норильских мастериц приглашают принять участие в Международном фестивале декоративно-прикладного искусства «Руками женщины». 15:12   Бухгалтер одного из медучреждений Норильска два года завышала себе зарплату, украв суммарно три миллиона рублей.
15:01   Норильчан – любителей велоспорта ждут сегодня на экскурсию по ночному городу. 15:00   Александр Усс: «Следующая пятилетка должна стать периодом улучшения качества школ края»

 29 августа 2019 
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18:37   Администрация Норильска и прокуратура провели рейд по несанкционированным свалкам. 18:34   Благотворительный фонд «Территория добра» пишет свою «Добрую цветочную историю».
18:11   Финал пятого сезона деловой игры «Покорители Севера» определил сильнейшую студенческую команду. 18:10   Норильчане могут принять участие в программе «Формирование современной городской среды»: срок подачи заявок до 15 ноября.
18:07   На Земле Франца-Иосифа открыли пять новых островов. 17:28   Таймыр с рабочим визитом посетил губернатор Красноярского края Александр Усс.
16:48   Аян очистили от промышленного мусора. 16:39   Работы по ремонту автомобильной дороги Норильск – Талнах подходят к завершению.
16:38   В Талнахе, в зелёной зоне на пересечении улиц Маслова и Бауманской, началось строительство спортивно-игрового городка. 15:36   Завершился летний чемпионат Норильска по мотокроссу и мини-мотокроссу.
14:07   Станция детско-юношеского туризма и экскурсий набирает школьников от 9 до 17 лет в группу спортивного туризма. 13:49   «ЖКС» напоминает: обшивая при ремонте сети ТВС отделочными материалами, жильцы должны быть готовы предоставить сантехникам к ним доступ в случае аварии.
12:29   Ансамбль песни и пляски Северного флота даст в Норильске три дополнительных концерта. 12:15   Научиться стихосложению: в сентябре норильчан ждут мастер-классы от красноярки Дарёны Хэйл.
12:07   Тёпленькая пошла! Уже завтра в кайерканские и талнахские дома вернётся горячая вода. 11:55   Малая авиация Норильска пополнится новой техникой: «Норильск Авиа» получит 10 новых вертолётов Ми-8АМТ.
11:55   Норильчанка перевела мошенникам 124 тысячи рублей за ранее приобретённые биологически активные добавки.

 28 августа 2019 
17:42   В Норильске введут квоты на выбросы от всех источников загрязнения. 16:18   114 норильских газовиков получили награды к профессиональному празднику.
16:01   «Города для детей» - Норильск в четвёртый раз участвует к конкурсе городов России. 15:22   Перед началом учебного года для учителей школ в России подготовили новый кодекс этики и правила ведения соцсетей.
15:13   Более 350 жителей края стали предпринимателями при содействии службы занятости. 14:56   Раиса Кармазина провела в Норильске приём граждан по личным вопросам.
14:20   20 светофорных стоек и самих светофоров, ограждение, размётка, поребрики: благоустройство перекрёстка Кирова - Павлова планируется завершить к началу учебного года. 13:33   30 августа состоится общероссийское родительское собрание, в котором по традиции примет участие министр просвещения РФ Ольга Васильева.
13:33   В ДС «Арктика» норильчане сыграют в хоккей с командой Северного флота. 13:14   На Таймыре полицейские разыскивают злоумышленника, обманувшего дудинца более чем на 960 тысяч рублей.
12:52   Норильские полицейские расклеили более 300 листовок против мошенничества. 12:47   Из Норильска в Красноярск прибыл киноархив, который месяц назад провожали в край из кинокомплекса «Родина».
12:46   В музее боевой славы появились новые экспонаты: СКС, парадная форма капитана третьего ранга ВМФ России, фигуры пограничника и медсестры.

 27 августа 2019 
18:47   «Севера – это мой опорный пункт» - депутат ГД Раиса Кармазина провела в Норильске встречу с активом города. 17:01   2 сентября с 11.00 до 19.00 Музей Норильска приглашает школьников на день открытых дверей.
16:54   «Вся таблица Менделеева» откроется в Музее Норильска 2 сентября. 16:51   Сегодня в Норильск вернулась вторая смена ребят, которые отдыхали в лагере «Вита». Летний сезон закрыт.




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