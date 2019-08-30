Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40562

30 августа 2019, 15:13



Норильских мастериц приглашают принять участие в Международном фестивале декоративно-прикладного искусства «Руками женщины».

В качестве организатора выступает Интернациональный союз женщин. В рамках фестиваля будет представлена фотовыставка «Мир глазами жён российских дипломатов», на которой будут размещены более 170 фотографий, сделанные в 32 странах. Отдельным блоком на фестивале будут представлены конкурсные работы женщин–осужденных, прошедшие заочный отбор на местах (все женские колонии РФ). Участникам мероприятия представится возможность продемонстрировать свою продукцию как часть культурного наследия, предложить свои услуги, технологии, ознакомиться с качеством предлагаемой продукции, а также получить необходимую информацию и консультации. В фестивале принимают участие художники, мастера декоративно-прикладного искусства, народного творчества, мастера Handmade, дизайнеры, представители других творческих направлений регионов РФ, стран СНГ, Европы и Азии. Стать участником может любой желающий. Для этого мастерам необходимо пройти регистрацию на сайте www.handswomen.ru. По итогам фестиваля 15 лучших мастеров будут награждены кубками победителя фестиваля и ценными подарками. Также 15 победителям будут организованы персональные выставки на территории РФ и за рубежом. Оргкомитет: тел.: +7 (968) 441-84-51, +7 (967) 148-38-32 e-mail: info@handswomen.ru; iwuorg@gmail.com

Просмотров:199 «Руками женщины» - это второй Международный фестиваль декоративно-прикладного искусства, этнографии, народных промыслов, Handmade, показы этномоды, фотовыставки, концерты с этнографическими коллективами. Фестиваль пройдёт 3-4 ноября в конгресс-центре ЦМТ Москвы, ожидается, что в нём примут участие мастера из 85 регионов России, стран СНГ и зарубежья.В качестве организатора выступает Интернациональный союз женщин. В рамках фестиваля будет представлена фотовыставка «Мир глазами жён российских дипломатов», на которой будут размещены более 170 фотографий, сделанные в 32 странах. Отдельным блоком на фестивале будут представлены конкурсные работы женщин–осужденных, прошедшие заочный отбор на местах (все женские колонии РФ).Участникам мероприятия представится возможность продемонстрировать свою продукцию как часть культурного наследия, предложить свои услуги, технологии, ознакомиться с качеством предлагаемой продукции, а также получить необходимую информацию и консультации. В фестивале принимают участие художники, мастера декоративно-прикладного искусства, народного творчества, мастера Handmade, дизайнеры, представители других творческих направлений регионов РФ, стран СНГ, Европы и Азии.Стать участником может любой желающий. Для этого мастерам необходимо пройти регистрацию на сайте www.handswomen.ru.По итогам фестиваля 15 лучших мастеров будут награждены кубками победителя фестиваля и ценными подарками. Также 15 победителям будут организованы персональные выставки на территории РФ и за рубежом.Оргкомитет:тел.: +7 (968) 441-84-51, +7 (967) 148-38-32e-mail: info@handswomen.ru; iwuorg@gmail.com