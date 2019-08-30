Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40563

30 августа 2019, 15:18



Месяц на подготовку: в Норильске в очередной раз пройдёт конкурс социальных проектов «Норильск 2020».

Людям, у которых есть крутая идея и им хотелось бы грамотно оформить её в проект, да ещё и получить финансовую или административную поддержку, просто необходимо поучаствовать в «Территории 2020». Условия участия очень просты: участником может стать любой молодой человек от 14 до 30 лет, проект должен реализовываться на территории Норильска, иметь социальную направленность. На протяжении двух дней, 27 и 28 сентября, соискателям надо будет пройти обучение проектной грамотности в школе проектирования. Обучение будут проводить эксперты из Красноярска. Защита проектов состоится на Молодёжном форуме 29 сентября. Для участия в конкурсе необходимо до 24 сентября заполнить заявку с паспортом проекта и направить на электронную почту: 391488mc@mail.ru Более подробную информацию о конкурсе можно узнать у координатора проектной школы – Кутиной Лилии Равилевны: 39-14-88, 8-913-491-08-65

Просмотров:230 С 27 по 29 сентября вновь начнёт работу конкурс социальных проектов для молодёжи «Норильск 2020», который проводится в рамках регионального инфраструктурного проекта «Территория 2020». Конкурс организован Молодёжным центром и пройдёт в Центральном районе, на Советской, 9.Людям, у которых есть крутая идея и им хотелось бы грамотно оформить её в проект, да ещё и получить финансовую или административную поддержку, просто необходимо поучаствовать в «Территории 2020».Условия участия очень просты: участником может стать любой молодой человек от 14 до 30 лет, проект должен реализовываться на территории Норильска, иметь социальную направленность. На протяжении двух дней, 27 и 28 сентября, соискателям надо будет пройти обучение проектной грамотности в школе проектирования. Обучение будут проводить эксперты из Красноярска.Защита проектов состоится на Молодёжном форуме 29 сентября.Для участия в конкурсе необходимо до 24 сентября заполнить заявку с паспортом проекта и направить на электронную почту: 391488mc@mail.ruБолее подробную информацию о конкурсе можно узнать у координатора проектной школы – Кутиной Лилии Равилевны:39-14-88, 8-913-491-08-65