Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40564

30 августа 2019, 15:18



Выставки, кинопоказы, мастер-классы: Музей истории ГУЛАГа и Фонд памяти совместно с Музеем Норильска организуют в Норильске просветительскую программу.

«Подразделения сети лагерей находились в каждой области РСФСР и во всех союзных республиках. Заключенные ГУЛАГа строили не только предприятия, каналы, дороги и плотины, но и целые города – Норильск, Магадан, Воркуту, Салехард, Комсомольск, Находку, Братск и многие другие. Однако, к сожалению, знания современных людей об этом периоде истории поверхностны и далеко не у всех есть возможность посетить Музей истории ГУЛАГа в Москве. Поэтому музей выходит за рамки собственных стен и при поддержке Фонда памяти начинает проводить тематические мероприятия по всей России», – рассказывает директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов. «Для нас принципиально важно было провести программу в нашем городе, в Норильске, история строительства которого началась в 1930-е годы с Норильлага. В юбилейный год Музея Норильска, которому исполняется 80 лет, мы расширяем экспозиционную часть, посвящённую истории репрессий, и представляем норильской аудитории выставку «История ГУЛАГа. Система и жертвы» из Музея истории ГУЛАГа. Благодаря большой просветительской программе, сопровождающей выставочный музейный проект, тема прозвучит широко, охватит вопросы сохранения памяти жертв политических репрессий как по всей стране, так и конкретно в нашем городе», - говорит директор Музея Норильска Наталья Федянина. Программа в Норильске 27 сентября в 16.00 откроется уроком памяти в Молодёжном центре (ул. Советская, 9а) для старшеклассников, учащихся колледжей и студентов. При помощи видеоинтервью, упражнений и интерактивных форматов участники обсудят значение темы массовых репрессий для сегодняшнего дня. Урок памяти проводит Алексей Трубин, сотрудник образовательного центра Музея истории ГУЛАГа. 27 сентября в 18.00 в Музее Норильска (Ленинский пр., 14) состоится открытие выставки «История ГУЛАГа. Система и жертвы». Экспозиция представляет хронологию событий с первых лет советской власти и до конца 1950-х годов, основные этапы функционирования системы лагерей, статистические данные об общем количестве заключенных в разные периоды. Выставка продлится до 15 марта 2020 года. 28 сентября в 14.00 в PolArt-резиденции (ул. Богдана Хмельницкого, 1, 4-й под.) пройдёт мастер-класс «Что помнит город». Алексей Трубин расскажет о том, как узнать о прошлом улицы, дома или какого-то городского объекта; как сохранить память о событии, человеке, объекте; как изучать город и как о нём рассказывать; как разработать квест по городскому ориентированию; для чего нужны музеи, памятники и мемориальные таблички. 28 сентября в 17.00 в Музее Норильска пройдёт лекция «Лагерная культура в СССР и природа политического террора в советской России». Лектор: Илья Удовенко, старший научный сотрудник Музея истории ГУЛАГа. 29 сентября в 14.00 в Норильском городском архиве (ул. Мира, 1а) пройдёт мастер-класс «Основы поиска информации о репрессированных родственниках», на котором гости узнают о практике поиска информации о репрессированных родственниках в архивах России и стран бывшего СССР, об опыте взаимодействия с органами власти, отделами записи актов гражданского состояния и другими структурами, которые могут помочь в восстановлении истории семьи. 29 сентября в 17.00 в Музее Норильска пройдёт кинопоказ проекта «Мой ГУЛАГ». Цель проекта – создание архива видеоинтервью людей, прошедших через репрессии и ГУЛАГ. Илья Удовенко покажет наиболее интересные фрагменты рабочих материалов и расскажет о том, как можно принять участие в развитии проекта. Вход на все события свободный. Для участия в мастер-классах требуется предварительная регистрация, количество мест ограниченно. Контакт в Норильске: 46-52-78, 8-905-093-56-78, anyarakhmatulina13@gmail.com, Анна Рахматулина, отдел развития Музея Норильска.

Просмотров:215 Норильск вошёл в число городов, где организуется программа памяти. Помимо нас такого рода комплекс мероприятий пройдёт ещё в трёх российских городах: в Архангельске, Ульяновске и Сыктывкаре. В рамках программы 27-29 сентября в Норильске пройдут выставки, кинопоказы и мастер-классы.«Подразделения сети лагерей находились в каждой области РСФСР и во всех союзных республиках. Заключенные ГУЛАГа строили не только предприятия, каналы, дороги и плотины, но и целые города – Норильск, Магадан, Воркуту, Салехард, Комсомольск, Находку, Братск и многие другие. Однако, к сожалению, знания современных людей об этом периоде истории поверхностны и далеко не у всех есть возможность посетить Музей истории ГУЛАГа в Москве. Поэтому музей выходит за рамки собственных стен и при поддержке Фонда памяти начинает проводить тематические мероприятия по всей России», – рассказывает директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов.«Для нас принципиально важно было провести программу в нашем городе, в Норильске, история строительства которого началась в 1930-е годы с Норильлага. В юбилейный год Музея Норильска, которому исполняется 80 лет, мы расширяем экспозиционную часть, посвящённую истории репрессий, и представляем норильской аудитории выставку «История ГУЛАГа. Система и жертвы» из Музея истории ГУЛАГа. Благодаря большой просветительской программе, сопровождающей выставочный музейный проект, тема прозвучит широко, охватит вопросы сохранения памяти жертв политических репрессий как по всей стране, так и конкретно в нашем городе», - говорит директор Музея Норильска Наталья Федянина.Программа в Норильске 27 сентября в 16.00 откроется уроком памяти в Молодёжном центре (ул. Советская, 9а) для старшеклассников, учащихся колледжей и студентов. При помощи видеоинтервью, упражнений и интерактивных форматов участники обсудят значение темы массовых репрессий для сегодняшнего дня. Урок памяти проводит Алексей Трубин, сотрудник образовательного центра Музея истории ГУЛАГа.27 сентября в 18.00 в Музее Норильска (Ленинский пр., 14) состоится открытие выставки «История ГУЛАГа. Система и жертвы». Экспозиция представляет хронологию событий с первых лет советской власти и до конца 1950-х годов, основные этапы функционирования системы лагерей, статистические данные об общем количестве заключенных в разные периоды.Выставка продлится до 15 марта 2020 года.28 сентября в 14.00 в PolArt-резиденции (ул. Богдана Хмельницкого, 1, 4-й под.) пройдёт мастер-класс «Что помнит город». Алексей Трубин расскажет о том, как узнать о прошлом улицы, дома или какого-то городского объекта;как сохранить память о событии, человеке, объекте;как изучать город и как о нём рассказывать;как разработать квест по городскому ориентированию;для чего нужны музеи, памятники и мемориальные таблички.28 сентября в 17.00 в Музее Норильска пройдёт лекция «Лагерная культура в СССР и природа политического террора в советской России». Лектор: Илья Удовенко, старший научный сотрудник Музея истории ГУЛАГа.29 сентября в 14.00 в Норильском городском архиве (ул. Мира, 1а) пройдёт мастер-класс «Основы поиска информации о репрессированных родственниках», на котором гости узнают о практике поиска информации о репрессированных родственниках в архивах России и стран бывшего СССР, об опыте взаимодействия с органами власти, отделами записи актов гражданского состояния и другими структурами, которые могут помочь в восстановлении истории семьи.29 сентября в 17.00 в Музее Норильска пройдёт кинопоказ проекта «Мой ГУЛАГ». Цель проекта – создание архива видеоинтервью людей, прошедших через репрессии и ГУЛАГ.Илья Удовенко покажет наиболее интересные фрагменты рабочих материалов и расскажет о том, как можно принять участие в развитии проекта.Вход на все события свободный. Для участия в мастер-классах требуется предварительная регистрация, количество мест ограниченно.Контакт в Норильске: 46-52-78, 8-905-093-56-78,anyarakhmatulina13@gmail.com, Анна Рахматулина, отдел развития Музея Норильска.