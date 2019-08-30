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30 августа 2019, 15:46



Реконструкция Усть-Хантайской ГЭС близится к завершению.

Станция на реке Хантайке была возведена в 1972 году по уникальным для своего времени технологиям строительства ГЭС на вечной мерзлоте. В 2012 году руководство компании «Норникель» приняло решение заменить отработавшие 40 лет гидроагрегаты ГЭС. Прежние поворотно-лопастные механизмы начали менять на радиально-осевые мощностью 71,7 МВт каждый. «В условиях Хантайки фактор надёжности рабочих колёс гидротурбин решает всё. Любое повреждение создает угрозу затопления машинного зала станции, ведь он расположен в скальном массиве ниже уровня воды, на глубине 47 метров. Последствия такой аварии сопоставимы с тем, что произошло на Саяно-Шушенской ГЭС в августе 2009 года», – отмечают в «Норникеле». Кроме того, новые радиально-осевые турбины проще в обслуживании и эксплуатации: так, капитальный ремонт, который необходимо проводить раз в семь лет, для этого типа оборудования занимает не больше 3 месяцев, а для поворотно-лопастных гидроагрегатов – до полугода. Первый заменённый агрегат начал работу 20 ноября 2015 года. Сегодня работы завершились на пятом энергоблоке Хантайки. Впереди замена ещё двух агрегатов, и полное обновление станции должно завершиться к 2021 году. Подобной модернизации ГЭС ни в России, ни в мире практически не производилось – похожие работы велись только на нескольких объектах меньших размеров. Гидроэнергетики называют проект уникальным даже в масштабах мировой энергетики. Проектирование, изготовление, поставку и монтаж оборудования делают для Хантайки специалисты АО «Тяжмаш» из Сызрани – они же занимались первыми механизмами ГЭС. Новые турбины везли в Снежногорск, где для разгрузки и доставки тяжеловесных грузов пришлось создавать новую инфраструктуру: строить тёплые склады, мост через ручей, ремонтировать автодорожный мост. Все работы по замене гидроагрегатов оцениваются в более чем 7 млрд рублей. После ввода всего нового оборудования мощность станции увеличится до 502 МВт, а годовая выработка энергии – до 2,4 млрд кВт*ч. Сейчас она составляет около 2 млрд кВт*ч. «Пятый этап модернизации Усть-Хантайской ГЭС завершён. Осталось еще два – до конца 2021 года. По завершении проекта мы вдохнем в эту станцию новую жизнь еще на 50 лет», – резюмирует первый вице-президент – операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко. Фото с портала Дела.ру

Просмотров:206 На Усть-Хантайской ГЭС запущен пятый энергоблок. Модернизация, которая не имеет аналогов в мировой гидроэнергетике, позволит обеспечить надёжность работы станции на несколько десятилетий, сообщает портал Дела.ру.Станция на реке Хантайке была возведена в 1972 году по уникальным для своего времени технологиям строительства ГЭС на вечной мерзлоте. В 2012 году руководство компании «Норникель» приняло решение заменить отработавшие 40 лет гидроагрегаты ГЭС. Прежние поворотно-лопастные механизмы начали менять на радиально-осевые мощностью 71,7 МВт каждый.«В условиях Хантайки фактор надёжности рабочих колёс гидротурбин решает всё. Любое повреждение создает угрозу затопления машинного зала станции, ведь он расположен в скальном массиве ниже уровня воды, на глубине 47 метров. Последствия такой аварии сопоставимы с тем, что произошло на Саяно-Шушенской ГЭС в августе 2009 года», – отмечают в «Норникеле».Кроме того, новые радиально-осевые турбины проще в обслуживании и эксплуатации: так, капитальный ремонт, который необходимо проводить раз в семь лет, для этого типа оборудования занимает не больше 3 месяцев, а для поворотно-лопастных гидроагрегатов – до полугода.Первый заменённый агрегат начал работу 20 ноября 2015 года. Сегодня работы завершились на пятом энергоблоке Хантайки. Впереди замена ещё двух агрегатов, и полное обновление станции должно завершиться к 2021 году.Подобной модернизации ГЭС ни в России, ни в мире практически не производилось – похожие работы велись только на нескольких объектах меньших размеров. Гидроэнергетики называют проект уникальным даже в масштабах мировой энергетики. Проектирование, изготовление, поставку и монтаж оборудования делают для Хантайки специалисты АО «Тяжмаш» из Сызрани – они же занимались первыми механизмами ГЭС.Новые турбины везли в Снежногорск, где для разгрузки и доставки тяжеловесных грузов пришлось создавать новую инфраструктуру: строить тёплые склады, мост через ручей, ремонтировать автодорожный мост. Все работы по замене гидроагрегатов оцениваются в более чем 7 млрд рублей.После ввода всего нового оборудования мощность станции увеличится до 502 МВт, а годовая выработка энергии – до 2,4 млрд кВт*ч. Сейчас она составляет около 2 млрд кВт*ч.«Пятый этап модернизации Усть-Хантайской ГЭС завершён. Осталось еще два – до конца 2021 года. По завершении проекта мы вдохнем в эту станцию новую жизнь еще на 50 лет», – резюмирует первый вице-президент – операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко.Фото с портала Дела.ру