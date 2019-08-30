Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40566

30 августа 2019, 15:49



В МФК «Норильский никель» новый вратарь. Контракт с клубом подписал вратарь Аркадий Сытик, который теперь будет играть под номером 99.

В новом коллективе игрок, по его признанию, чувствует себя комфортно, все помогают освоиться: «Предложение от норильского клуба поступило только в конце июля. Позвонил агент и сказал, что есть возможность приехать на просмотр в заполярную команду. Над этим предложением долго не раздумывал, так как работа в таком коллективе - это хорошая возможность для профессионального роста». Напомним, мини-футбольный клуб «Норильский никель» продолжает подготовку к старту нового сезона 2019/20. 7 и 8 сентября во Дворце спорта «Арктика» пройдут игры в рамках нового сезона чемпионата России по мини-футболу среди клубов Суперлиги. В первом туре наша команда сыграет с самарским «Динамо». Начало игр - 17.00 по местному времени (13.00 - мск). Фото с официального сайте МФК "Норильский никель"

Просмотров:201 Он перебрался в заполярную команду на правах свободного агента. Сытик начинал карьеру в большом футболе, затем окончательно перешёл играть в мини-футбол. Сытик сначала выступал несколько сезонов за фарм-клубы МФК «Тюмень», затем имел опыт выступления за «Ухту». Нефтеюганский «БЛиК» - последний клуб, в котором играл Аркадий, – был расформирован по ходу прошлого сезона.В новом коллективе игрок, по его признанию, чувствует себя комфортно, все помогают освоиться:«Предложение от норильского клуба поступило только в конце июля. Позвонил агент и сказал, что есть возможность приехать на просмотр в заполярную команду. Над этим предложением долго не раздумывал, так как работа в таком коллективе - это хорошая возможность для профессионального роста».Напомним, мини-футбольный клуб «Норильский никель» продолжает подготовку к старту нового сезона 2019/20. 7 и 8 сентября во Дворце спорта «Арктика» пройдут игры в рамках нового сезона чемпионата России по мини-футболу среди клубов Суперлиги. В первом туре наша команда сыграет с самарским «Динамо». Начало игр - 17.00 по местному времени (13.00 - мск).Фото с официального сайте МФК "Норильский никель"