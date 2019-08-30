Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40567

30 августа 2019, 15:49



Налоговая служба создаёт промостраницу для помощи с налогами.

В этом году форма сводного налогового уведомления претерпела некоторые изменения. Для того чтобы самостоятельно разобраться в полученном уведомлении, на сайте ФНС России появилась новая промостраница «Налоговое уведомление – 2019» www.nalog.ru/rn24/snu-2019/. На ней налогоплательщики смогут узнать, как воспользоваться льготой и что делать, если в налоговом уведомлении указана некорректная информация. В отдельном разделе промостраницы размещена информация об изменениях в налоговом законодательстве, которые учитываются при исчислении имущественных налогов физлицам в 2019 году. Здесь же граждане могут ознакомиться с видеороликами, которые доступно разъяснят порядок применения налогового вычета по земельному налогу, ознакомят с новым способом уплаты налогов (единый налоговый платеж). Помимо того, с помощью данной страницы можно обратиться в налоговые органы за разъяснениями по всем вопросам, касающимся налоговых уведомлений.

Просмотров:207 Стартовала всероссийская кампания по массовому расчёту имущественных налогов физических лиц за 2018 год и проведению перерасчетов за 2016 - 2017 годы. Налоговые уведомления направляются людям по почте или размещаются в «Личном кабинете налогоплательщика» онлайн. Их получат владельцы налогооблагаемого имущества: земельных участков, объектов капитального строительства и транспортных средств.В этом году форма сводного налогового уведомления претерпела некоторые изменения. Для того чтобы самостоятельно разобраться в полученном уведомлении, на сайте ФНС России появилась новая промостраница «Налоговое уведомление – 2019» www.nalog.ru/rn24/snu-2019/.На ней налогоплательщики смогут узнать, как воспользоваться льготой и что делать, если в налоговом уведомлении указана некорректная информация.В отдельном разделе промостраницы размещена информация об изменениях в налоговом законодательстве, которые учитываются при исчислении имущественных налогов физлицам в 2019 году.Здесь же граждане могут ознакомиться с видеороликами, которые доступно разъяснят порядок применения налогового вычета по земельному налогу, ознакомят с новым способом уплаты налогов (единый налоговый платеж). Помимо того, с помощью данной страницы можно обратиться в налоговые органы за разъяснениями по всем вопросам, касающимся налоговых уведомлений.