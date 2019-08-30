Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40568

30 августа 2019, 16:18



Подходит к завершению ремонт фасадов на девяти муниципальных объектах, включая и Норильский центр безопасности движения.

«Здесь, в Центре безопасности выполняется полный комплекс ремонтных работ: оштукатуривание стен, покраска, утепление фасада - рассказывает Дмитрий Самородов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства. – Для утепления фасада мы наносим изоляционный слой толщиной до пяти миллиметров, который заменяет нам пять-десять сантиметров минеральной плиты. Этот способ утепления фасадов прошёл проверку в течение нескольких лет и показал свою эффективность. Помимо комплекса работ по фасаду запланирована полная замена наружных дверных блоков на центральном и запасных входах, замена 13 оконных блоков, ремонт тамбура. На следующий год мы планируем заменить здесь систему ТВС». Завершён в этом году и ремонт фасада на Кирова, 34. Преобразились учебный, спальный и административный корпуса школы-интерната № 2. Помимо этого, работы велись на фасадах зданий на станции Голиково, управления социальной политики на Полярной, 7, в Кайерканском спорткомплексе. Общая сумма затрат по фасадным работам по программе «Поддержание сохранности действующих муниципальных объектов» составила 72 миллиона рублей. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:243 Комплексный или частичный ремонт фасадов зданий проводится в рамках муниципальной программы «Поддержание сохранности действующих муниципальных объектов». Среди девяти ремонтируемых объектов и Норильский центр безопасности движения. Работы выполняет опытный красноярский подрядчик - компания «Корона», которая приступила к работам в мае и завершит их к 30 сентября. Сумма контракта - порядка 13 миллионов рублей.«Здесь, в Центре безопасности выполняется полный комплекс ремонтных работ: оштукатуривание стен, покраска, утепление фасада - рассказывает Дмитрий Самородов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства. – Для утепления фасада мы наносим изоляционный слой толщиной до пяти миллиметров, который заменяет нам пять-десять сантиметров минеральной плиты. Этот способ утепления фасадов прошёл проверку в течение нескольких лет и показал свою эффективность. Помимо комплекса работ по фасаду запланирована полная замена наружных дверных блоков на центральном и запасных входах, замена 13 оконных блоков, ремонт тамбура. На следующий год мы планируем заменить здесь систему ТВС».Завершён в этом году и ремонт фасада на Кирова, 34. Преобразились учебный, спальный и административный корпуса школы-интерната № 2. Помимо этого, работы велись на фасадах зданий на станции Голиково, управления социальной политики на Полярной, 7, в Кайерканском спорткомплексе. Общая сумма затрат по фасадным работам по программе «Поддержание сохранности действующих муниципальных объектов» составила 72 миллиона рублей.Фото Владимира Макушкина