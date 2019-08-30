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30 августа 2019, 16:56



Норильские каратисты стали одними из сильнейших в России.

Участниками турнира стали 895 спортсменов из 60 российских регионов. Норильчане, воспитанники клуба «Олимп», завоевали две награды. В дисциплине ката среди девушек 14-15 лет Александра Нуркенова стала второй. В ката-группе в возрастной категории 14-17 лет она же, Анастасия Кислякова и Мила Иванова заняли третье место. Напомним, Норильск представляли восемь ребят. Перед соревнованием они проходили сборы в Конаково Тверской области, где также прошёл международный семинар, собравший больше 40 российских и иностранных каратистов. В данный момент Александра Нуркенова находится на первом этапе сборов, который продлится до 16 сентября, затем продолжит подготовку в Норильске, а в начале октября стартует второй этап сборов для подготовки выступления на первенстве мира, оно пройдёт в конце октября в Сантьяго (Чили). Фото участников соревнований

Просмотров:196 Первенство России по карате среди юношей и девушек, юниоров и юниорок в возрасте от 14 до 20 лет завершилось в Калининграде.Участниками турнира стали 895 спортсменов из 60 российских регионов. Норильчане, воспитанники клуба «Олимп», завоевали две награды. В дисциплине ката среди девушек 14-15 лет Александра Нуркенова стала второй. В ката-группе в возрастной категории 14-17 лет она же, Анастасия Кислякова и Мила Иванова заняли третье место.Напомним, Норильск представляли восемь ребят. Перед соревнованием они проходили сборы в Конаково Тверской области, где также прошёл международный семинар, собравший больше 40 российских и иностранных каратистов.В данный момент Александра Нуркенова находится на первом этапе сборов, который продлится до 16 сентября, затем продолжит подготовку в Норильске, а в начале октября стартует второй этап сборов для подготовки выступления на первенстве мира, оно пройдёт в конце октября в Сантьяго (Чили).Фото участников соревнований