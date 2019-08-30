Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40571

30 августа 2019, 16:59



Предприятие НТЭК не соблюдает требования санитарного и антитабачного законодательства.

В частности в цехе химводоочистки и жидкой углекислоты не предусмотрена аварийная вентиляция для случаев возможного внезапного превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны; программа производственного контроля составлена без указания рабочих мест, объёма лабораторных исследований и испытаний в зависимости от наличия вредных производственных факторов, степени их влияния на здоровье работника во всех производственных цехах. Помимо того, не соблюдается периодичность контроля измерений вредных химических веществ на рабочих местах, установленная программой производственного контроля; не представлена оценка профриска здоровью работающих, а также комплекс мероприятий, направленных на минимизацию рисков здоровью работающих. В числе других нарушений - не соблюдаются требования к кратности проведения дезинсекционных мероприятий на территории подразделений предприятия; требования антитабачного законодательства к оборудованию изолированных помещений для курения (не оборудовано огнетушителем, приточно-вытяжной системой вентиляции с механическим побуждением, отсутствует знак). В итоге НТЭК привлечена к административной ответственности по статье 6.4, ч. 2 ст. 6.25 КоАП РФ в виде штрафов на общую сумму 60 000 рублей, выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Просмотров:298 Территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Норильске проведена плановая проверка в отношении НТЭК, ведущей деятельность на ТЭЦ-2. В ходе проверки выявлены требования санитарного и антитабачного законодательства.В частности в цехе химводоочистки и жидкой углекислоты не предусмотрена аварийная вентиляция для случаев возможного внезапного превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны; программа производственного контроля составлена без указания рабочих мест, объёма лабораторных исследований и испытаний в зависимости от наличия вредных производственных факторов, степени их влияния на здоровье работника во всех производственных цехах.Помимо того, не соблюдается периодичность контроля измерений вредных химических веществ на рабочих местах, установленная программой производственного контроля; не представлена оценка профриска здоровью работающих, а также комплекс мероприятий, направленных на минимизацию рисков здоровью работающих. В числе других нарушений - не соблюдаются требования к кратности проведения дезинсекционных мероприятий на территории подразделений предприятия; требования антитабачного законодательства к оборудованию изолированных помещений для курения (не оборудовано огнетушителем, приточно-вытяжной системой вентиляции с механическим побуждением, отсутствует знак).В итоге НТЭК привлечена к административной ответственности по статье 6.4, ч. 2 ст. 6.25 КоАП РФ в виде штрафов на общую сумму 60 000 рублей, выдано предписание об устранении выявленных нарушений.