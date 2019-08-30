Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40572

30 августа 2019, 17:59



Сегодня в парке на ул. Комсомольской прошло спортивное мероприятие в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Участники и зрители получили массу положительных эмоций и заряд хорошего настроения. По окончании мероприятия каждая команда была награждена почётной грамотой в одной из номинаций: «Самая активная команда», «Самая ловкая команда», «Самая быстрая команда», «Самая умелая команда», «Самая выносливая команда», «Самая сплоченная команда». Фото участников мероприятия

Просмотров:190 В нём поучаствовали 50 спортсменов спортивных школ, для которых организовывали интерактивные площадки в парке по видам спорта: боксу, баскетболу, фехтованию, плаванию, спортивной гимнастике, фигурному катанию. Юные спортсмены получили возможность проявить свои умения и попробовать себя в новом виде спорта.Участники и зрители получили массу положительных эмоций и заряд хорошего настроения. По окончании мероприятия каждая команда была награждена почётной грамотой в одной из номинаций: «Самая активная команда», «Самая ловкая команда», «Самая быстрая команда», «Самая умелая команда», «Самая выносливая команда», «Самая сплоченная команда».Фото участников мероприятия