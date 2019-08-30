Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40573

30 августа 2019, 18:02



Для юных норильчан, интересующихся техническими знаниями, станция юных техников устраивает день открытых дверей.

А со 2 по 5 сентября СЮТ приглашает на экскурсии организованные группы школьников. Экскурсии будут проходить с 11 до 15 часов. Запись и дополнительная информация по телефону 22-51-67.

Просмотров:209 Гостей ждут 1 сентября в 15.00. В этот день пройдут мастер-классы для желающих посещать творческие объединения СЮТ по направлениям: робототехнике, дизайну интерьерных изделий, легоконструированию, флористике и творчеству и другим.А со 2 по 5 сентября СЮТ приглашает на экскурсии организованные группы школьников. Экскурсии будут проходить с 11 до 15 часов. Запись и дополнительная информация по телефону 22-51-67.