Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40574

31 августа 2019, 13:45



С пятницы на субботу Норильск накрыла "Велоночь-2019".

В этом году "Велоночь" в Норильске впервые прошла официально. До этого любители велосипедов совершали пробные поездки такого формата. Акция прошла по инициативе общественной организации "ВелоНорильск" и при поддержке РСОО "Шторм", управления по делам культуры и искусства, Музея Норильска, управления по спорту, Норильской станции скорой мелицинской помощи и Госавтоинспекции, а так же предпринимателей города. «Велоночь» ​ — это международный проект, который реализуется в форме ночной велосипедной прогулки с музыкой и научными комментариями.​ В России в последние годы стали популярны тематические "Велоночи", которые посвящены определённым историческим, архитектурным, урбанистическим, литературоведческим и экологическим сюжетам. Сбор участников начался в 23 часа около ангара любителей экстремальных видов спорта "Шторм". Затем прошёл инструктаж по ПДД, построение колонны, и вереница из велосипедистов в сопровождении наряда ДПС и машины скорой помощи двинулась по ночному городу. Маршрут участников "Велоночи" состоял из пяти ключевых точек в исторических местах Норильска. Первая остановка - на пождепо в Старом городе, затем была «Голгофа», улица Нансена, где теперь находится один из заметных арт-объектов - изображения белых медведей - символа города, далее самые выносливые и опытные отправились на лыжную базу «Оль-Гуль», а завершилась велоночь возле Музея Норильска. Экскурсию для велосипедистов​ провела Екатерина Каверина, сотрудница музея. Стоит добавить, что до заезда по ночному Норильску допускались только заметные велосипедисты, то есть в одежде со световозвращающими элементами, фарами на велосипедах, рюкзаках. Несовершеннолетних и велосипедистов без необходимой экипировки​ на ночную поездку не пустили.

Просмотров:194 Участниками велоэкскурсии по историческим местам города стали 72 велосипедиста в возрасте от 18 лет. Самому взрослому участнику заезда 71 год.В этом году "Велоночь" в Норильске впервые прошла официально. До этого любители велосипедов совершали пробные поездки такого формата. Акция прошла по инициативе общественной организации "ВелоНорильск" и при поддержке РСОО "Шторм", управления по делам культуры и искусства, Музея Норильска, управления по спорту, Норильской станции скорой мелицинской помощи и Госавтоинспекции, а так же предпринимателей города.«Велоночь» ​ — это международный проект, который реализуется в форме ночной велосипедной прогулки с музыкой и научными комментариями.​ В России в последние годы стали популярнытематические "Велоночи", которые посвящены определённым историческим, архитектурным, урбанистическим, литературоведческим и экологическим сюжетам.Сбор участников начался в 23 часа около ангара любителей экстремальных видов спорта "Шторм". Затем прошёл инструктаж по ПДД, построение колонны, и вереница из велосипедистов в сопровождении наряда ДПС и машины скорой помощи двинулась по ночному городу.Маршрут участников "Велоночи" состоял из пяти ключевых точек в исторических местах Норильска. Первая остановка - на пождепо в Старом городе, затем была «Голгофа», улица Нансена, где теперь находится один из заметных арт-объектов - изображения белых медведей - символа города, далее самые выносливые и опытные отправились на лыжную базу «Оль-Гуль», а завершилась велоночь возле Музея Норильска.Экскурсию для велосипедистов​ провела Екатерина Каверина, сотрудница музея.Стоит добавить, что до заезда по ночному Норильску допускались только заметные велосипедисты, то есть в одежде со световозвращающими элементами, фарами на велосипедах, рюкзаках. Несовершеннолетних и велосипедистов без необходимой экипировки​ на ночную поездку не пустили.