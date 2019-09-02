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2 сентября 2019, 17:46



В минувшую субботу «Русские мотоциклисты» завершили мотосезон-2019.

Сбор колонны состоялся неподалёку от управления Норильской железной дороги, далее «Русские мотоциклисты» следуют по Ленинскому проспекту и по трассе Норильск-Талнах до горы Отдельной, где и состоится праздник, посвящённый подведению итогов мотосезона. Такие мероприятия - это повод обсудить путешествия прошедшего лета, кто где был и сколько проехал по материку и по Таймыру, с чем столкнулся, с кем познакомился. Главное событие, на которое стремятся все мотоциклисты - это байк-шоу в Крыму, в Севастополе, на горе Гасфорта, которое проходит в августе. Некоторым норильчанам удалось побывать там в этом году, что для любого мотолюбителя – настоящее приключение. Стоит добавить, что клубовцы называют себя именно мотоциклистами, и для них это принципиально, поскольку ничего общего с байкерами, которые зачастую ведут себя как бандиты, у них нет. И их цель - разрушить миф о мотоциклистах как о неуправляемых гонщиках. «Мы за безопасную езду», - говорит Юрий Суховольский, один из участников мотоклуба «Русские мотоциклисты». Завершение мотосезона не означает, что с улиц исчезнут поклонники этого вида транспорта. Пока на улице стоит сухая и тёплая погода, мотоциклисты будут разъезжать по городу, привлекая к себе внимание. Фото Натальи Черкашиной

Просмотров:260 Ребята из клуба «Русские мотоциклисты» говорят, что конец августа для закрытия мотосезона - идеальное время. Здесь не принято без толку рисковать своими жизнями и жизнями окружающих, поэтому погода для выезда имеет огромное значение. Нарушителей ПДД и любителей горячительного в клубе не жалуют. Здесь всё строго, поскольку местных мотоциклистов поддерживает известный российский клуб «Ночные волки» и хочешь-не хочешь, а приходится быть примером во всём.Сбор колонны состоялся неподалёку от управления Норильской железной дороги, далее «Русские мотоциклисты» следуют по Ленинскому проспекту и по трассе Норильск-Талнах до горы Отдельной, где и состоится праздник, посвящённый подведению итогов мотосезона. Такие мероприятия - это повод обсудить путешествия прошедшего лета, кто где был и сколько проехал по материку и по Таймыру, с чем столкнулся, с кем познакомился.Главное событие, на которое стремятся все мотоциклисты - это байк-шоу в Крыму, в Севастополе, на горе Гасфорта, которое проходит в августе. Некоторым норильчанам удалось побывать там в этом году, что для любого мотолюбителя – настоящее приключение.Стоит добавить, что клубовцы называют себя именно мотоциклистами, и для них это принципиально, поскольку ничего общего с байкерами, которые зачастую ведут себя как бандиты, у них нет. И их цель - разрушить миф о мотоциклистах как о неуправляемых гонщиках.«Мы за безопасную езду», - говорит Юрий Суховольский, один из участников мотоклуба «Русские мотоциклисты».Завершение мотосезона не означает, что с улиц исчезнут поклонники этого вида транспорта. Пока на улице стоит сухая и тёплая погода, мотоциклисты будут разъезжать по городу, привлекая к себе внимание.Фото Натальи Черкашиной