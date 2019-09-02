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2 сентября 2019, 18:08



Сегодня за школьные парты сели 24 тысячи юных норильчан, из которых 2750 – впервые.

Традиционно 1 сентября поздравить первоклассников пришёл глава города Ринат Ахметчин. Его ждали в этот день учащиеся первой, старейшей школы города. Новичков набралось на три первых класса, и все они, как водится, смотрели на окружающий мир широко открытыми глазами. Глава города признался детворе, что завидует их школьному счастью, пожелал обрести в школе верных друзей и в будущем - всяческих успехов. Сергей Ломов, директор школы, сообщил собравшимся, что его ученики всегда славились прилежностью в науках, твёрдыми знаниями и самостоятельностью суждений, так что если и дальше так пойдёт, кому-то, возможно, доведётся шагнуть в коридоры власти. Были в этот день поздравления, игры и конкурсы от старшеклассников, в которых первоклашки проявляли изрядную сообразительность. И, наконец, кульминация праздника – первый звонок. Для всех – учащихся, педагогов, школьников и, конечно, родителей. День знаний в первой школе завершился Уроком мужества во втором корпусе для старшеклассников, которым чрезвычайно повезло – лекцию читал действующий кадровый военный из состава тактической группировки Северного флота, проводившей на Таймыре межвидовые учения. Заместитель командира корабля по военно-политической работе большого десантного корабля «Александр Отраковский» капитан-лейтенант Евгений Кинзерский блестяще справился с поставленной задачей, очень удачно проводя исторический параллели с современными тенденциями в армии и флоте, объясняя стратегические задачи Вооруженных сил в свете государственной политики, останавливаясь на задачах текущего арктического похода и подробностях собственной службы. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:245 В этот день первоклашки – главные виновники торжеств во всех учебных заведениях Большого Норильска до самого Снежногорска. Пока до самой учебы дело ещё не дошло, ребят захватили развлекательные номера подготовленной для них праздничной программы.Традиционно 1 сентября поздравить первоклассников пришёл глава города Ринат Ахметчин. Его ждали в этот день учащиеся первой, старейшей школы города. Новичков набралось на три первых класса, и все они, как водится, смотрели на окружающий мир широко открытыми глазами. Глава города признался детворе, что завидует их школьному счастью, пожелал обрести в школе верных друзей и в будущем - всяческих успехов.Сергей Ломов, директор школы, сообщил собравшимся, что его ученики всегда славились прилежностью в науках, твёрдыми знаниями и самостоятельностью суждений, так что если и дальше так пойдёт, кому-то, возможно, доведётся шагнуть в коридоры власти.Были в этот день поздравления, игры и конкурсы от старшеклассников, в которых первоклашки проявляли изрядную сообразительность.И, наконец, кульминация праздника – первый звонок. Для всех – учащихся, педагогов, школьников и, конечно, родителей.День знаний в первой школе завершился Уроком мужества во втором корпусе для старшеклассников, которым чрезвычайно повезло – лекцию читал действующий кадровый военный из состава тактической группировки Северного флота, проводившей на Таймыре межвидовые учения. Заместитель командира корабля по военно-политической работе большого десантного корабля «Александр Отраковский» капитан-лейтенант Евгений Кинзерский блестяще справился с поставленной задачей, очень удачно проводя исторический параллели с современными тенденциями в армии и флоте, объясняя стратегические задачи Вооруженных сил в свете государственной политики, останавливаясь на задачах текущего арктического похода и подробностях собственной службы.Фото Дениса Кожевникова