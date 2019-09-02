Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40591

2 сентября 2019, 18:25



Приём по ряду жилищных вопросов управление жилфонда Норильска будет вести в помещении на Ленинском, 40.

Ленинский проспект, д. 40, корп. 4, кабинеты № 9, 10. Часы приема: понедельник, четверг - с 14.00 до 17.00. Телефон для справок 43-70-30 (внутренние номера: 1809, 1804, 3154, 1807).

Просмотров:472 Управление жилищного фонда администрации города Норильска сообщает, что с 1 октября адрес, где будет проводиться приём граждан по ряду вопросов, меняется. Теперь по вопросам заключения договоров социального найма жилья; предоставления жилого помещения по договору социального найма в порядке очерёдности; признания граждан малоимущими для постановки на очередь на получение квартиры в соцнайм и сама постановка на очередь на получение жилья в соцнайм будет вестись по адресу:Ленинский проспект, д. 40, корп. 4, кабинеты № 9, 10.Часы приема: понедельник, четверг - с 14.00 до 17.00.Телефон для справок 43-70-30 (внутренние номера: 1809, 1804, 3154, 1807).