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3 сентября 2019, 10:14



Состоялась традиционная педконференция руководителей образовательных учреждений.

Собравшиеся подвели итоги работы за прошлый учебный год и поставили задачи на новый. В своём докладе начальник управления общего и дошкольного образования администрации Норильска Андрей Колин отметил успехи территории. Норильск включён в Региональный атлас успешных практик. 12 наших школьников стали победителями краевых олимпиад. Вторая часть конференции прошла в рамках проекта «Перемена» при поддержке «Норникеля». Были организованы деловая игра и тренинг по развитию управленческих компетенций. Также состоялось награждение победителей рейтинга образовательных учреждений по итогам 2018/19 учебного года. Лидерами стали школа № 43 и гимназия № 4. Среди дошкольных учреждений первое место разделили детские сады № 81 «Центр развития ребёнка – «Конек–Горбунок» и № 99 «Топ-топ». Фото предоставлено УОиДО администрации Норильска

Просмотров:177 В ней приняли участие более 120 руководителей детских садов и школ Норильска, а также делегация из Дудинки.Собравшиеся подвели итоги работы за прошлый учебный год и поставили задачи на новый.В своём докладе начальник управления общего и дошкольного образования администрации Норильска Андрей Колин отметил успехи территории. Норильск включён в Региональный атлас успешных практик. 12 наших школьников стали победителями краевых олимпиад.Вторая часть конференции прошла в рамках проекта «Перемена» при поддержке «Норникеля». Были организованы деловая игра и тренинг по развитию управленческих компетенций.Также состоялось награждение победителей рейтинга образовательных учреждений по итогам 2018/19 учебного года. Лидерами стали школа № 43 и гимназия № 4. Среди дошкольных учреждений первое место разделили детские сады № 81 «Центр развития ребёнка – «Конек–Горбунок» и № 99 «Топ-топ».Фото предоставлено УОиДО администрации Норильска