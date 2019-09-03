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3 сентября 2019, 11:00



Красноярский экономический форум изменит формат.

Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что КЭФ-2020 всё же пройдёт в феврале, но сменит формат и тематику. Форум прежде всего будет посвящён развитию Сибири. Фото Александра Рюмина/ТАСС

Просмотров:150 В правительстве решили отказаться от КЭФ. Один из крупнейших экономических форумов, который проводился более 15 лет подряд, будет заменён форумом нацпроектов. Он будет проходить в разных регионах, пишет РБК. Предполагается, что первый форум нацпроектов пройдёт в Казани в апреле 2020 года, а следующий, в 2021 году, — в Нижнем Новгороде.Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что КЭФ-2020 всё же пройдёт в феврале, но сменит формат и тематику. Форум прежде всего будет посвящён развитию Сибири.Фото Александра Рюмина/ТАСС