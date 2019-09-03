Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40594

3 сентября 2019, 11:09



Авиакомпания NordStar займётся грузоперевозками.

В 2020 г. компания планирует выйти на рынок грузовых авиаперевозок, приступив к эксплуатации самолетов Boeing 767-300F. Авиапарк российского регионального перевозчика могут пополнить от одного до пяти широкофюзеляжных самолета такого типа. Руководство NordStar обсудило с представителями группы компаний «Кратос», являющейся оператором грузовых аэропортовых комплексов в Красноярске, Норильске и Ярославле, возможность запуска совместного проекта по осуществлению грузовых перевозок. Переговоры прошли на прошлой неделе на авиасалоне МАКС-2019. По замыслу «Кратос» займётся формированием грузопотока, а также приобретёт в финансовый лизинг у государственной транспортной лизинговой компании от 1 до 5 грузовых самолётов американского производства. Авиакомпания NordStar, в свою очередь, будет обеспечивать лётную эксплуатацию самолетов, которые станут первыми широкофюзеляжными воздушными судами в её парке, а также займётся их техническим обслуживанием. Планируется, что Boeing 767-300F будут задействованы как на внутрироссийских маршрутах, так и на рейсах из России в Китай и страны ЕС. Старт проекта запланирован на 2020 год. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:205 Сегодня флот NordStar состоит исключительно из пассажирских узкофюзеляжных и региональных воздушных судов: восьми Boeing 737-800, одного Boeing 737-300 и пяти турбовинтовых ATR 42-500. Как сообщает пресс-служба авиакомпании, на данный момент перевозчик также рассматривает возможность в первом полугодии 2020 года приобрести ещё два Boeing 737-800 Wikimedia Commons/Alec WilsonВ 2020 г. компания планирует выйти на рынок грузовых авиаперевозок, приступив к эксплуатации самолетов Boeing 767-300F. Авиапарк российского регионального перевозчика могут пополнить от одного до пяти широкофюзеляжных самолета такого типа.Руководство NordStar обсудило с представителями группы компаний «Кратос», являющейся оператором грузовых аэропортовых комплексов в Красноярске, Норильске и Ярославле, возможность запуска совместного проекта по осуществлению грузовых перевозок. Переговоры прошли на прошлой неделе на авиасалоне МАКС-2019.По замыслу «Кратос» займётся формированием грузопотока, а также приобретёт в финансовый лизинг у государственной транспортной лизинговой компании от 1 до 5 грузовых самолётов американского производства. Авиакомпания NordStar, в свою очередь, будет обеспечивать лётную эксплуатацию самолетов, которые станут первыми широкофюзеляжными воздушными судами в её парке, а также займётся их техническим обслуживанием. Планируется, что Boeing 767-300F будут задействованы как на внутрироссийских маршрутах, так и на рейсах из России в Китай и страны ЕС. Старт проекта запланирован на 2020 год.Фото Владимира Макушкина