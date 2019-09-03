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3 сентября 2019, 11:51



Сегодня урок мужества прошёл в школе № 31.

Накануне, 2 сентября, ветераны побывали в школе № 30, где также провели урок мужества. Фото Боевого братства

Просмотров:150 Урок провели представители Норильского местного отделения «Боевого братства». Ветераны боевых действий Валерий Савостин и Руслан Губа вместе со школьниками почтили память жертв теракта в Беслане, поделились своими воспоминаниями о воинской службе, рассказали ребятам о борьбе с терроризмом в нашей стране и за её пределами.Накануне, 2 сентября, ветераны побывали в школе № 30, где также провели урок мужества.Фото Боевого братства