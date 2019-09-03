Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40596

3 сентября 2019, 11:54



Изменились правила призыва в армию.

Изменения затронули студентов очного отделения программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и имеющих учёную степень, а также сыновей или родных братьев — военнослужащих, которые погибли во время исполнения своих обязанностей или в период прохождения военных сборов, сообщил «Пятый канал». Те призывники, которые попали в армию до 1 сентября 2019 года, имеют право на досрочное увольнение с военной службы, если имеются на то соответствующие основания для досрочной демобилизации. Например, рождение второго ребёнка в семье. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:163 Россияне, имеющие право на отсрочку или освобождение от военной службы, теперь могут от него отказаться. Для этого нужно обратиться в приёмную комиссию военкомата и написать заявление. Соответствующие поправки внесены в Закон «О воинской обязанности и военной службе» и вступили в силу 1 сентября 2019 года.Изменения затронули студентов очного отделения программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и имеющих учёную степень, а также сыновей или родных братьев — военнослужащих, которые погибли во время исполнения своих обязанностей или в период прохождения военных сборов, сообщил «Пятый канал». Те призывники, которые попали в армию до 1 сентября 2019 года, имеют право на досрочное увольнение с военной службы, если имеются на то соответствующие основания для досрочной демобилизации. Например, рождение второго ребёнка в семье.Фото Владимира Макушкина