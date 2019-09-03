Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40597

3 сентября 2019, 11:59



В Норильске 23 сентября пройдёт урбан-форум.

Обсуждение состоится в здании Молодёжного центра по адресу: ул. Советская, 9а, в 18.00. Приглашаются инициативные норильчане и гости города для активного участия в данном мероприятии. Ознакомиться с проектом благоустройства также можно на официальном сайте Норильска в разделе «Формирование комфортной городской среды». На фото эскиз проекта

Просмотров:159 Форум будет посвящён обсуждению реализации проекта благоустройства зоны отдыха в районе ул. Михайличенко, 6а, в 2020 году.Обсуждение состоится в здании Молодёжного центра по адресу: ул. Советская, 9а, в 18.00. Приглашаются инициативные норильчане и гости города для активного участия в данном мероприятии.Ознакомиться с проектом благоустройства также можно на официальном сайте Норильска в разделе «Формирование комфортной городской среды».На фото эскиз проекта