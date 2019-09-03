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3 сентября 2019, 12:22



Таймырские хоккеисты одержали победу в товарищеском матче с Северным флотом.

На Ледовой арене «Таймыр» состоялся завершающий товарищеский матч по хоккею с шайбой между любительскими сборными командами Таймыра и Кольской флотилии Северного флота. Капитаном команды таймырцев выступил глава муниципального района Евгений Вершинин, команды противника - командующий Кольской флотилией разнородных сил Северного флота вице-адмирал Олег Голубев. Игроков и болельщиков поприветствовала первый заместитель главы Таймыра Галина Гаврилова, после чего произвела символическое вбрасывание шайбы перед матчем. После напряжённой борьбы со счётом 8:5 победу одержала команда Таймыра. Лучшие игроки матча были отмечены сладкими пирогами. Представители команд обменялись памятными подарками. Фото администрации Таймыра

Просмотров:136 На Ледовой арене «Таймыр» состоялся завершающий товарищеский матч по хоккею с шайбой между любительскими сборными командами Таймыра и Кольской флотилии Северного флота.Капитаном команды таймырцев выступил глава муниципального района Евгений Вершинин, команды противника - командующий Кольской флотилией разнородных сил Северного флота вице-адмирал Олег Голубев. Игроков и болельщиков поприветствовала первый заместитель главы Таймыра Галина Гаврилова, после чего произвела символическое вбрасывание шайбы перед матчем.После напряжённой борьбы со счётом 8:5 победу одержала команда Таймыра. Лучшие игроки матча были отмечены сладкими пирогами. Представители команд обменялись памятными подарками.Фото администрации Таймыра