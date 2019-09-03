Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40599

3 сентября 2019, 12:43



В августе в Норильске родились 178 малышей.

Всего же с начала года в городе родились 1 482 малыша (731 мальчик и 751 девочка). Близнецы родились 22 раза, чаще всего, 12 раз, пара мальчик/мальчик. Для девяти рожениц за этот год случились роды в пятый раз, для двоих - в шестой, а для одной - в восьмой раз. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:208 Из них 97 мальчиков и 81 девочка, сообщили нам в Центре охраны материнства и детства горбольницы № 1. Среди новорождённых три близнецовые пары - в двух случаях родились братья, в одном - сестрёнки. Из 175 родивших мамочек больше всего - 62 женщины - в возрасте 25-29 лет, 41 женщина в возрасте 30-34 лет. По пять рожениц - женщины старше 40 и 18-19 лет. Для 77 мамочек в августе случились первые роды, для 64 - вторые. Две женщины рожали уже в пятый раз.Всего же с начала года в городе родились 1 482 малыша (731 мальчик и 751 девочка). Близнецы родились 22 раза, чаще всего, 12 раз, пара мальчик/мальчик. Для девяти рожениц за этот год случились роды в пятый раз, для двоих - в шестой, а для одной - в восьмой раз.Фото Владимира Макушкина