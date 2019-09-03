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3 сентября 2019, 14:10



Норильские школьники продолжают отмечать праздник первого звонка.

С началом учебного года гимназистов поздравил заместитель главы Норильска по городскому хозяйству Николай Жигулин. - Смотрю на вас, дорогие ребята, и вспоминаю свой первый день в школе, - поделился он. - Желаю вам новых знакомств, учиться с удовольствием и давать как можно больше поводов для гордости. Надеюсь, что у вас всё получится, и уверен, что на выпускных экзаменах в одиннадцатом классе вы покажите хорошие результаты, поступите в вузы и станете достойными гражданами Российской Федерации. В добрый путь! Родителям и учителям Николай Жигулин пожелал в первую очередь терпения, потому что за годы обучения бывает всякое, и верить в то, что всё обязательно получится. Фото Надежды Сидор

Просмотров:117 Сегодня в Городском центре культуры прошло торжественное мероприятие для первоклассников, их родителей и педагогов, пятиклассников, окончивших начальную школу, и выпускников гимназии № 1. Ученики разных классов вместе с преподавателями подготовили творческие номера, чтобы этот день запомнился как тем, кто впервые взял в руки ранец, так и тем, для кого этот год в школе станет последним. По традиции, выпускники вывели за руку первоклашек, таким образом передав им эстафету. Причём новых учеников набралось четыре класса, а одиннадцатиклассников - три. В гимназии выпускные классы разделены по профилям: физико-математический, химико-биологический и гуманитарный.С началом учебного года гимназистов поздравил заместитель главы Норильска по городскому хозяйству Николай Жигулин.- Смотрю на вас, дорогие ребята, и вспоминаю свой первый день в школе, - поделился он. - Желаю вам новых знакомств, учиться с удовольствием и давать как можно больше поводов для гордости. Надеюсь, что у вас всё получится, и уверен, что на выпускных экзаменах в одиннадцатом классе вы покажите хорошие результаты, поступите в вузы и станете достойными гражданами Российской Федерации. В добрый путь!Родителям и учителям Николай Жигулин пожелал в первую очередь терпения, потому что за годы обучения бывает всякое, и верить в то, что всё обязательно получится.Фото Надежды Сидор