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3 сентября 2019, 14:54

Талнахский кинотеатр закрывается на ремонт, который продлится несколько месяцев.


В канун 55–летия Талнаха КДЦ имени В.Высоцкого обновят и установят в нём новое кинооборудование, благодаря национальному проекту «Культура». Как уже писала «Заполярная Правда», шесть учреждений Красноярского края по итогам конкурса поддержки кинозалов в посёлках и городах России с населением менее 500 тысяч человек получили средства для приобретения проекционного и звукового оборудования. Грант в сумме около пяти миллионов рублей получил и КДЦ имени В.Высоцкого. Благодаря этим средствам жители Талнаха получат современный цифровой кинозал с возможностью демонстрации фильмов в формате 3D.
Вместе с тем муниципалитет выделил деньги на закупку новых удобных кресел в зал, которые также планируют установить до конца этого года.
На 2020 год намечены ремонт фойе первого этажа, частичная замена окон, обновление туалетов.
- В целом работы растянутся на два года, но основная деятельность не будет прекращена, перерыв в кинопоказах случится только в последние месяцы этого года, когда займутся установкой нового оборудования и кресел, - сообщила Ирина Субочева, начальник управления по делам культуры и искусства администрации Норильска.
Фото Владимира Макушкина
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