Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40602

3 сентября 2019, 15:08



В день 15-летия со дня трагедии в Беслане норильчане почтили память погибших в террористических актах. Сегодня – День солидарности в борьбе с терроризмом.

На площади Памяти Героев сегодня собрались школьники, педагоги, ветераны Норильского местного отделения «Боевого братства», обычные норильчане. В память о погибших зажгли свечи. - Минуло 15 лет со дня события, которое оставило столь скорбный отпечаток в истории нашей страны. Сегодня все россияне с горечью вспоминают школьников, погибших от рук террористов, - обратился к собравшимся заместитель главы города по взаимодействию с правоохранительными органами, генерал-лейтенант ФСБ России Фёдор Чередниченко. – Сегодня мы вспоминаем тех людей, которых мы потеряли в результате нечеловеческих террористических актов. В Беслане из 1128 захваченных в заложники человек 314 погибли, в числе жертв - 158 детей, больше 800 получили ранения. В этот день мы вспоминаем и события, которые произошли в Москве, на улице Гурьянова, в подземном переходе на Пушкинской площади, в театре на Дубровке. Мы вспоминаем захват больницы в Будённовске, в Волгограде, в Первомайске. Наши военнослужащие продолжают ликвидировать основные базы террористов, которые сегодня сосредоточились в Сирии. Генерал-лейтенант призвал горожан быть бдительными, потому что бороться с терроризмом можно только совместными усилиями. Официально 3 сентября было объявлено Днём памяти и внесено в календарь памятных и скорбных дат на основании федерального закона от 21 июля 2005 года. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:120 Этот день приурочен к трагическим событиям, произошедшим 1-3 сентября 2004 года в Беслане, когда в результате террористического акта в школе погибли более 400 человек, в основном - женщины и дети.На площади Памяти Героев сегодня собрались школьники, педагоги, ветераны Норильского местного отделения «Боевого братства», обычные норильчане. В память о погибших зажгли свечи.- Минуло 15 лет со дня события, которое оставило столь скорбный отпечаток в истории нашей страны. Сегодня все россияне с горечью вспоминают школьников, погибших от рук террористов, - обратился к собравшимся заместитель главы города по взаимодействию с правоохранительными органами, генерал-лейтенант ФСБ России Фёдор Чередниченко. – Сегодня мы вспоминаем тех людей, которых мы потеряли в результате нечеловеческих террористических актов. В Беслане из 1128 захваченных в заложники человек 314 погибли, в числе жертв - 158 детей, больше 800 получили ранения. В этот день мы вспоминаем и события, которые произошли в Москве, на улице Гурьянова, в подземном переходе на Пушкинской площади, в театре на Дубровке. Мы вспоминаем захват больницы в Будённовске, в Волгограде, в Первомайске. Наши военнослужащие продолжают ликвидировать основные базы террористов, которые сегодня сосредоточились в Сирии.Генерал-лейтенант призвал горожан быть бдительными, потому что бороться с терроризмом можно только совместными усилиями.Официально 3 сентября было объявлено Днём памяти и внесено в календарь памятных и скорбных дат на основании федерального закона от 21 июля 2005 года.Фото Владимира Макушкина