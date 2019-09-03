Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40603

3 сентября 2019, 16:54



Норильские госавтоинспекторы поддержали ежегодную межведомственную акцию «Помоги пойти учиться».

Также сотрудники ОГИБДД устроили для Дениса экскурсию по отделу, а потом продемонстрировали патрульный автомобиль. Школьнику напомнили о правилах поведения на дороге и вручили световозвращающие элементы. Фото ОГИБДД отдела МВД России по Норильску

Просмотров:81 В этот раз школьный набор вручили первокласснику Денису Хапачеву. С началом учебного года мальчика из семьи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, поздравил временно исполняющий обязанности начальника ОГИБДД отдела МВД России по Норильску Тимур Хайрутдинов.Также сотрудники ОГИБДД устроили для Дениса экскурсию по отделу, а потом продемонстрировали патрульный автомобиль. Школьнику напомнили о правилах поведения на дороге и вручили световозвращающие элементы.Фото ОГИБДД отдела МВД России по Норильску