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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:39 Город готов к подаче тепла. Сделано это будет, как только позволит погода.
17:10 Благодаря речной навигации продолжается снижение цен на несезонные овощи. Зато дорожает топливо.
16:58 В августе в Норильске зарегистрировано 163 сообщения о преступлениях. Среди пострадавших – дети.
16:58 Пятиэтажка на Комсомольской, 30, скоро вновь «оживёт»: в помещениях бывшего общежития делается реконструкция и перепланировка под обычные квартиры для горожан.
16:54 Норильские госавтоинспекторы поддержали ежегодную межведомственную акцию «Помоги пойти учиться».
15:08 В день 15-летия со дня трагедии в Беслане норильчане почтили память погибших в террористических актах. Сегодня – День солидарности в борьбе с терроризмом.
14:54 Талнахский кинотеатр закрывается на ремонт, который продлится несколько месяцев.
14:10 Норильские школьники продолжают отмечать праздник первого звонка.
12:43 В августе в Норильске родились 178 малышей.
12:22 Таймырские хоккеисты одержали победу в товарищеском матче с Северным флотом.
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