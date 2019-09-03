Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40604

3 сентября 2019, 16:58



Пятиэтажка на Комсомольской, 30, скоро вновь «оживёт»: в помещениях бывшего общежития делается реконструкция и перепланировка под обычные квартиры для горожан.

«Дом на Комсомольской, 30, был расселён ещё «Норникелем» много лет назад. Причины расселения нам доподлинно не известны, - комментирует начальник производственного отдела управления ЖКХ Сергей Гарбарук. - Сейчас здание передано на баланс города и уже проведены изыскания, которые подтвердили, что многоэтажка пригодна для эксплуатации. Сегодня проводится перепланировка помещений из общежития в квартиры. Сейчас по программе капремонтов регоператора проводится ремонт кровли, нулевого цикла и фасада». Сегодня фасад здания с трёх сторон уже отремонтирован и окрашен, со двора строители с ремонтом решили повременить: пока идут работы по перепланировке внутренних помещений, «грязные» строительно-монтажные работы, красить стены снаружи преждевременно. Дом «оживёт» после реконструкции и прохождения госэкспертизы, ожидается, что случится это в 2020 году. Здание на Комсомольской, 30, входит в большой комплекс работ по благоустройству улицы. На 2020 год запланирован ремонт домов на Набережной, 23, Солнечном, 10а, – эти дома окружают парк на набережной озера Долгого. В дальнейшем Комсомольская с прилегающими к ней домами других улиц также будет приводиться в порядок. А вот дома на Богдана Хмельницкого, 17 и 19, закончить в этом году не успеют. На этих фасадах слишком большое количество декоративных элементов, говорит Сергей Гарбарук, их ремонт требует кропотливой работы. Было решено закончить в этом году три грани фасадов этих домов, и на этом остановиться до наступления тепла 2020 года. В целом в Норильске на 2019 год была запланирована обширная программа по ремонту фасадов многоквартирных домов, здесь задействованы и средства регионального оператора, и деньги муниципального бюджета. В целом этим летом все работы по ремонту фасадов выполнялись удовлетворительно, сообщает специалист УЖКХ. Ряд отставаний от графика был допущен из-за вмешательства погоды. Претензий и замечаний к подрядчикам у администрации города нет. Фото Елены Белаловой

Просмотров:98 Фасад этого дома, пустующего уже много лет, выходит на благоустраиваемый парк улицы Комсомольской. То, что с неприглядными стенами и пустыми глазницами окон необходимо что-то делать, говорилось ещё на стадии закладки парка, и вот, наконец, время этой многоэтажки настало.«Дом на Комсомольской, 30, был расселён ещё «Норникелем» много лет назад. Причины расселения нам доподлинно не известны, - комментирует начальник производственного отдела управления ЖКХ Сергей Гарбарук. - Сейчас здание передано на баланс города и уже проведены изыскания, которые подтвердили, что многоэтажка пригодна для эксплуатации. Сегодня проводится перепланировка помещений из общежития в квартиры. Сейчас по программе капремонтов регоператора проводится ремонт кровли, нулевого цикла и фасада».Сегодня фасад здания с трёх сторон уже отремонтирован и окрашен, со двора строители с ремонтом решили повременить: пока идут работы по перепланировке внутренних помещений, «грязные» строительно-монтажные работы, красить стены снаружи преждевременно. Дом «оживёт» после реконструкции и прохождения госэкспертизы, ожидается, что случится это в 2020 году.Здание на Комсомольской, 30, входит в большой комплекс работ по благоустройству улицы. На 2020 год запланирован ремонт домов на Набережной, 23, Солнечном, 10а, – эти дома окружают парк на набережной озера Долгого. В дальнейшем Комсомольская с прилегающими к ней домами других улиц также будет приводиться в порядок.А вот дома на Богдана Хмельницкого, 17 и 19, закончить в этом году не успеют. На этих фасадах слишком большое количество декоративных элементов, говорит Сергей Гарбарук, их ремонт требует кропотливой работы. Было решено закончить в этом году три грани фасадов этих домов, и на этом остановиться до наступления тепла 2020 года.В целом в Норильске на 2019 год была запланирована обширная программа по ремонту фасадов многоквартирных домов, здесь задействованы и средства регионального оператора, и деньги муниципального бюджета. В целом этим летом все работы по ремонту фасадов выполнялись удовлетворительно, сообщает специалист УЖКХ. Ряд отставаний от графика был допущен из-за вмешательства погоды. Претензий и замечаний к подрядчикам у администрации города нет.Фото Елены Белаловой