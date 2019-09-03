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3 сентября 2019, 16:58



В августе в Норильске зарегистрировано 163 сообщения о преступлениях. Среди пострадавших – дети.

- Также полицейские выявили факт насильственного действия сексуального характера в отношении трёх несовершеннолетних и три факта развратных действий: ранее судимый за преступление сексуального характера мужчина вступал в переписку с детьми и подростками, прося фото интимного содержания, - рассказал Владислав Фальченко. Помимо того в августе зарегистрировано 67 краж, 39 из них раскрыты. Не спадает градус мошенничеств, особенно с помощью сайтов продаж товаров. По словам полицейских, горожане «дарят» деньги мошенникам, переводя за неполученные товары и услуги деньги. Есть и случай передачи норильчанином 700 тысяч рублей «экстрасенсу». - Мы в очередной раз призываем горожан быть внимательнее и ничего не отправлять неизвестным лицам заранее, до получения товара или услуги. А случай отправки гадалкам и экстрасенсам и вовсе печален – к сожалению, люди всё ещё верят в такие вещи, - заключил полицейский. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:82 Почти 70% из них раскрыты, сообщил на общегородском планёрочном совещании при главе Норильска представитель ОМВД России по Норильску подполковник Владислав Фальченко. Хорошая погода в августе сподвигла многих горожан к отдыху с употреблением алкоголя, и в трёх случаях это привело к ссорам и трагедии – причинении тяжкого вреда здоровью. Дважды – с применением ножа, один раз – в результате «кулачного боя». Все три случая раскрыты.- Также полицейские выявили факт насильственного действия сексуального характера в отношении трёх несовершеннолетних и три факта развратных действий: ранее судимый за преступление сексуального характера мужчина вступал в переписку с детьми и подростками, прося фото интимного содержания, - рассказал Владислав Фальченко.Помимо того в августе зарегистрировано 67 краж, 39 из них раскрыты. Не спадает градус мошенничеств, особенно с помощью сайтов продаж товаров. По словам полицейских, горожане «дарят» деньги мошенникам, переводя за неполученные товары и услуги деньги. Есть и случай передачи норильчанином 700 тысяч рублей «экстрасенсу».- Мы в очередной раз призываем горожан быть внимательнее и ничего не отправлять неизвестным лицам заранее, до получения товара или услуги. А случай отправки гадалкам и экстрасенсам и вовсе печален – к сожалению, люди всё ещё верят в такие вещи, - заключил полицейский.Фото Владимира Макушкина