Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40606

3 сентября 2019, 17:10



Благодаря речной навигации продолжается снижение цен на несезонные овощи. Зато дорожает топливо.

В августе практически не изменились цены на основную группу продуктов – мясо, молоко, яйцо, крупы. Колебания составили 0,5% стоимости. А вот на капусту, лук, картофель, морковь, свёклу цены всё ещё падают, теряя до 15% стоимости. - Интересная ситуация с топливом. В августе из-за речного завоза зафиксировано снижение цены дизеля и у «Арктура», и у «ТТК» - двух компаний, торгующих топливом оптом и в розницу. Цена на дизельное топливо в августе снизилась как в компании «Арктур» на 3 рубля –за литр, так и в Таймырской топливной компании на 3 рубля 40 копеек. С сентября традиционно повышается закупочная цена, в связи с чем «Арктур» повысит цены с октября, а вот «ТТК» сделает это дважды - в сентябре и октябре – по крайней мере, так было в предыдущие годы, - рассказала на общегородской планёрке Ирина Чичерина, начальник управления потребительского рынка и услуг администрации Норильска. Если в августе бензин марки АИ-95 на заправках «ТТК» был 51,7 рубля, сейчас уже - 52,2 рубля, прибавив 50 копеек за литр. АИ-92 был 50,9 рубля, стал - 51,2 рубля. «Аналогичное повышение ждём в октябре», - заключила Ирина Чичерина. Фото Ирина Яринская

Просмотров:69 В августе практически не изменились цены на основную группу продуктов – мясо, молоко, яйцо, крупы. Колебания составили 0,5% стоимости. А вот на капусту, лук, картофель, морковь, свёклу цены всё ещё падают, теряя до 15% стоимости.- Интересная ситуация с топливом. В августе из-за речного завоза зафиксировано снижение цены дизеля и у «Арктура», и у «ТТК» - двух компаний, торгующих топливом оптом и в розницу. Цена на дизельное топливо в августе снизилась как в компании «Арктур» на 3 рубля –за литр, так и в Таймырской топливной компании на 3 рубля 40 копеек. С сентября традиционно повышается закупочная цена, в связи с чем «Арктур» повысит цены с октября, а вот «ТТК» сделает это дважды - в сентябре и октябре – по крайней мере, так было в предыдущие годы, - рассказала на общегородской планёрке Ирина Чичерина, начальник управления потребительского рынка и услуг администрации Норильска.Если в августе бензин марки АИ-95 на заправках «ТТК» был 51,7 рубля, сейчас уже - 52,2 рубля, прибавив 50 копеек за литр. АИ-92 был 50,9 рубля, стал - 51,2 рубля. «Аналогичное повышение ждём в октябре», - заключила Ирина Чичерина.Фото Ирина Яринская