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3 сентября 2019, 17:39



Город готов к подаче тепла. Сделано это будет, как только позволит погода.

«НТЭК заменил 94% магистральных сетей, плановый срок окончания работ – 9 сентября. МУП КОС, отвечающий за все внутригородские коммуникации системы ТВСиК, выполнил объём на 80%, но у них еще есть время до 15 октября, что не повлияет на начало отопительного периода и поставку тепловой энергии на объекты. Напомню, что в этом году в общей сложности заменят 7,6 км магистрального трубопровода, что на 600 метров больше, чем в прошлом году», - пояснил на общегородском планёрочном совещании при главе города Анатолий Береговских, заместитель начальника управления ЖКХ по энергетике, главный энергетик Норильска. С 19 августа городским объектам выдаются акты и паспорта готовности к отопительному сезону. Также на предмет готовности к запуску отопления проверен 851 жилой дом, по результатам выдано 121 замечание. Две управляющие компании города их устранили и получили паспорта, остальным дано время до 6 сентября. Из 14 медучреждений семь проверены, четыре получили паспорта, остальные только предоставили документы. Плановый срок проверки всех потребителей тепловой энергии – 15 сентября, после чего пакет документов будет направлен в Ростехнадзор для получения паспорта на весь город. «Промывки и гидравлические испытания в Талнахе и Кайеркане завершены, в Центральном районе они закончатся в пятницу. Ежесуточно мониторится среднесуточная температура воздуха для принятия решения о начале отопительного периода. Ориентировочно запускать тепло мы планируем со следующей недели», - заключил Анатолий Береговских.

Просмотров:68 На 1 сентября работы по подготовке к отопительному периоду практически завершены: на муниципальных объектах готовность составляет 100%, а в жилых домах города - 98%. Оставшиеся два процента - работы по восстановлению изоляции в нескольких теплоцентрах – не закончены по объективной причине – поздней доставке материала.«НТЭК заменил 94% магистральных сетей, плановый срок окончания работ – 9 сентября. МУП КОС, отвечающий за все внутригородские коммуникации системы ТВСиК, выполнил объём на 80%, но у них еще есть время до 15 октября, что не повлияет на начало отопительного периода и поставку тепловой энергии на объекты. Напомню, что в этом году в общей сложности заменят 7,6 км магистрального трубопровода, что на 600 метров больше, чем в прошлом году», - пояснил на общегородском планёрочном совещании при главе города Анатолий Береговских, заместитель начальника управления ЖКХ по энергетике, главный энергетик Норильска.С 19 августа городским объектам выдаются акты и паспорта готовности к отопительному сезону. Также на предмет готовности к запуску отопления проверен 851 жилой дом, по результатам выдано 121 замечание. Две управляющие компании города их устранили и получили паспорта, остальным дано время до 6 сентября. Из 14 медучреждений семь проверены, четыре получили паспорта, остальные только предоставили документы. Плановый срок проверки всех потребителей тепловой энергии – 15 сентября, после чего пакет документов будет направлен в Ростехнадзор для получения паспорта на весь город.«Промывки и гидравлические испытания в Талнахе и Кайеркане завершены, в Центральном районе они закончатся в пятницу. Ежесуточно мониторится среднесуточная температура воздуха для принятия решения о начале отопительного периода. Ориентировочно запускать тепло мы планируем со следующей недели», - заключил Анатолий Береговских.