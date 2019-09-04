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4 сентября 2019, 11:00



Речники перевезут 117 тысяч тонн кварцита для нужд Заполярного филиала.

Первый состав с кварцитом в Дудинку отправили 7 июля. Сырьё грузили в Енисейском и Злобинском грузовых районах Красноярского речного порта. Перевозку планируют завершить к концу сентября. Кристаллический кварцит используется на металлургических заводах Заполярного филиала «Норникеля» в качестве флюса (компонент сырья при выплавке металлов). Как показали опытно-промышленные испытания, впервые проведённые на никелевом заводе, кварцит гораздо эффективнее, чем использовавшийся ранее песчаник Кайерканского месторождения. Фото с сайта e-river.ru

Просмотров:169 В текущую навигацию речникам предстоит перевезти более 117 тысяч тонн кварцита из Красноярского речного порта в морской порт Дудинка Заполярного транспортного филиала «Норникеля».В прошлом году флотом Енисейского речного пароходства была выполнена пробная транспортировка кварцита в Дудинку в объёме 10 тысяч тонн. Логистика доставки кварцита с Урала через Красноярск и Дудинку в Норильск прошла успешно.Первый состав с кварцитом в Дудинку отправили 7 июля. Сырьё грузили в Енисейском и Злобинском грузовых районах Красноярского речного порта. Перевозку планируют завершить к концу сентября.Кристаллический кварцит используется на металлургических заводах Заполярного филиала «Норникеля» в качестве флюса (компонент сырья при выплавке металлов). Как показали опытно-промышленные испытания, впервые проведённые на никелевом заводе, кварцит гораздо эффективнее, чем использовавшийся ранее песчаник Кайерканского месторождения.Фото с сайта e-river.ru