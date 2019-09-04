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4 сентября 2019, 11:15



Болельщиков МФК «Норильский никель» приглашают на презентацию команды.

А уже на этой неделе стартует долгожданный новый сезон 2019/20 года по мини-футболу среди клубов Суперлиги. МФК «Норильский никель» впервые в истории начинает регулярный этап чемпионата России с домашнего тура, играют 7 и 8 сентября с 17 часов против бронзового призёра Суперлиги - МФК «Динамо». Фото МФК "Норильский никель"

Просмотров:165 Мероприятие пройдёт 5 сентября в атриуме спортивно-развлекательного комплекса «Арена». Представление футболистов начнётся в 19 часов. Также на презентации представят игровую форму на предстоящий сезон 2019/20 года. После этого все болельщики заполярного клуба смогут пообщаться с командой, получить заветные автографы и сделать фото с игроками.А уже на этой неделе стартует долгожданный новый сезон 2019/20 года по мини-футболу среди клубов Суперлиги. МФК «Норильский никель» впервые в истории начинает регулярный этап чемпионата России с домашнего тура, играют 7 и 8 сентября с 17 часов против бронзового призёра Суперлиги - МФК «Динамо».Фото МФК "Норильский никель"