Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40610

4 сентября 2019, 11:23



Летние работы на улично-дорожной сети подходят к концу. У дорожников есть месяц, чтобы поставить в них точку.

– Уже выполнены работы на улицах Строительной, Спортивной, участке трассы Норильск - Алыкель, в стадии завершения участок дороги Норильск - Талнах. В целом работы закончены, на устранение полученных замечаний есть 10 дней, - отметил он. Получено положительное экспертное заключение на проведение дополнительных инженерно-геологических изысканий для моста через реку Наледную, по контракту проектирование и прохождение экспертизы должно завершиться к февралю 2020 года. Из запланированных 45 000 кв. м ямочного ремонта выполнено 35 000 кв. м, в сентябре и октябре дорожники ждут обычных для этого времени просадок дорог, которые будут устраняться. По заверению подрядчика, опасений, что битума и материалов для асфальтобетонной смеси не хватит, нет. Сейчас заканчиваются и работы в рамках гарантийных обязательств подрядчиков по ремонтам прошлых лет – это участки на Ленинском проспекте и улице Набережная Урванцева. Затем в активную фазу войдут ремонты дворов за счёт дорожного фонда: пока из запланированных 28 000 кв. м выполнена половина – 14 000 кв. м. «Мы понимаем всю меру ответственности и приложим усилия, чтобы всё успеть в срок», - уверил Александр Аношкин. Зато почти на 90% выполнена программа укладки бортовых камней и на 70% - обновление тротуаров. По контракту работы должны быть завершены до конца месяца. Обещанные горожанам тёплые остановки вскоре придут по Енисею в Норильск – сейчас они уже находятся на пути из Красноярска. А пока в городе готовятся места для их установки. Смонтировать остановки должны до октября в трёх местах - на улице Победы, Ленинском проспекте, 33, и на улице Спортивной. Также в городе появится ещё четыре холодные остановки. До конца октября будет смонтировано освещение автодороги до свалки ТБО и на части улицы Нансена, где уже установлены опоры. В стадии завершения и ремонт водопропускной трубы на автодороге Норильск - Алыкель: подрядчик на ремонтируемом участке приступил к обратной засыпке с уплотнением. Также заканчиваются работы на мосту через вторую протоку реки Норильской: рабочие уже готовят основание для укладки асфальта на подходах к мосту. Фото Елены Белаловой

Просмотров:166 В целом обстановку по ремонту на этих объектах Александр Аношкин, и.о. начальника «Норильскавтодора», оценил как благоприятную.– Уже выполнены работы на улицах Строительной, Спортивной, участке трассы Норильск - Алыкель, в стадии завершения участок дороги Норильск - Талнах. В целом работы закончены, на устранение полученных замечаний есть 10 дней, - отметил он.Получено положительное экспертное заключение на проведение дополнительных инженерно-геологических изысканий для моста через реку Наледную, по контракту проектирование и прохождение экспертизы должно завершиться к февралю 2020 года.Из запланированных 45 000 кв. м ямочного ремонта выполнено 35 000 кв. м, в сентябре и октябре дорожники ждут обычных для этого времени просадок дорог, которые будут устраняться. По заверению подрядчика, опасений, что битума и материалов для асфальтобетонной смеси не хватит, нет. Сейчас заканчиваются и работы в рамках гарантийных обязательств подрядчиков по ремонтам прошлых лет – это участки на Ленинском проспекте и улице Набережная Урванцева. Затем в активную фазу войдут ремонты дворов за счёт дорожного фонда: пока из запланированных 28 000 кв. м выполнена половина – 14 000 кв. м.«Мы понимаем всю меру ответственности и приложим усилия, чтобы всё успеть в срок», - уверил Александр Аношкин.Зато почти на 90% выполнена программа укладки бортовых камней и на 70% - обновление тротуаров. По контракту работы должны быть завершены до конца месяца.Обещанные горожанам тёплые остановки вскоре придут по Енисею в Норильск – сейчас они уже находятся на пути из Красноярска. А пока в городе готовятся места для их установки. Смонтировать остановки должны до октября в трёх местах - на улице Победы, Ленинском проспекте, 33, и на улице Спортивной. Также в городе появится ещё четыре холодные остановки.До конца октября будет смонтировано освещение автодороги до свалки ТБО и на части улицы Нансена, где уже установлены опоры.В стадии завершения и ремонт водопропускной трубы на автодороге Норильск - Алыкель: подрядчик на ремонтируемом участке приступил к обратной засыпке с уплотнением. Также заканчиваются работы на мосту через вторую протоку реки Норильской: рабочие уже готовят основание для укладки асфальта на подходах к мосту.Фото Елены Белаловой