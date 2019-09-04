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4 сентября 2019, 11:46



Проект ЦБС Норильска стал победителем открытого конкурса профмастерства «Ревизор–2019».

В этом году сотрудники библиотечной системы представили на голосование интернет-пользователей и экспертного жюри отчёт о проведении Северного книжного интеллектуального фестиваля и одержали победу в номинации «Чтение XXI века. Лучшие проекты муниципальных библиотек». Отметим, что всего в конкурсе приняли участие более 350 организаций из разных регионов страны. Вчера в рамках XXXII Московской международной книжной выставки-ярмарки в усадьбе Барышникова прошла торжественная церемония награждения лауреатов VII Открытого конкурса профессионального мастерства «Ревизор–2019». Получать награду от лица сплочённой команды сотрудников библиотеки отправилась Анастасия Коваленко. Напомним, «Северный книжный интеллектуальный фестиваль» (СКИФ) прошёл в нашем городе в октябре 2018 года. В рамках СКИФа состоялась книжная ярмарка, на которой было представлено более десяти тысяч новинок от различных издательств: современные книги для детей и подростков, энциклопедии и справочники, классическая литература, нон-фикшн и графические романы. Кроме того, в библиотеках Норильска прошли лекции, мастер-классы, викторины, игры, квесты, дискуссии, встречи с популярными писателями Екатериной Матюшкиной, Сашей Сильвер и Евгением Рудашевским, а также с известными популяризаторами науки: палеонтологом Андреем Журавлевым, молекулярным биологом Ириной Якутенко и антропологом Станиславом Дробышевским.

Просмотров:189 Проекты Централизованной библиотечной системы Норильска уже не раз становились лауреатами и финалистами конкурса профессионального мастерства «Ревизор», организованного федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям, Российским книжным союзом, генеральной дирекцией Московской международной книжной выставки-ярмарки и журналом «Книжная индустрия».В этом году сотрудники библиотечной системы представили на голосование интернет-пользователей и экспертного жюри отчёт о проведении Северного книжного интеллектуального фестиваля и одержали победу в номинации «Чтение XXI века. Лучшие проекты муниципальных библиотек». Отметим, что всего в конкурсе приняли участие более 350 организаций из разных регионов страны.Вчера в рамках XXXII Московской международной книжной выставки-ярмарки в усадьбе Барышникова прошла торжественная церемония награждения лауреатов VII Открытого конкурса профессионального мастерства «Ревизор–2019». Получать награду от лица сплочённой команды сотрудников библиотеки отправилась Анастасия Коваленко.Напомним, «Северный книжный интеллектуальный фестиваль» (СКИФ) прошёл в нашем городе в октябре 2018 года. В рамках СКИФа состоялась книжная ярмарка, на которой было представлено более десяти тысяч новинок от различных издательств: современные книги для детей и подростков, энциклопедии и справочники, классическая литература, нон-фикшн и графические романы. Кроме того, в библиотеках Норильска прошли лекции, мастер-классы, викторины, игры, квесты, дискуссии, встречи с популярными писателями Екатериной Матюшкиной, Сашей Сильвер и Евгением Рудашевским, а также с известными популяризаторами науки: палеонтологом Андреем Журавлевым, молекулярным биологом Ириной Якутенко и антропологом Станиславом Дробышевским.