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4 сентября 2019, 11:46

Проект ЦБС Норильска стал победителем открытого конкурса профмастерства «Ревизор–2019».


Проекты Централизованной библиотечной системы Норильска уже не раз становились лауреатами и финалистами конкурса профессионального мастерства «Ревизор», организованного федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям, Российским книжным союзом, генеральной дирекцией Московской международной книжной выставки-ярмарки и журналом «Книжная индустрия».
В этом году сотрудники библиотечной системы представили на голосование интернет-пользователей и экспертного жюри отчёт о проведении Северного книжного интеллектуального фестиваля и одержали победу в номинации «Чтение XXI века. Лучшие проекты муниципальных библиотек». Отметим, что всего в конкурсе приняли участие более 350 организаций из разных регионов страны.
Вчера в рамках XXXII Московской международной книжной выставки-ярмарки в усадьбе Барышникова прошла торжественная церемония награждения лауреатов VII Открытого конкурса профессионального мастерства «Ревизор–2019». Получать награду от лица сплочённой команды сотрудников библиотеки отправилась Анастасия Коваленко.
Напомним, «Северный книжный интеллектуальный фестиваль» (СКИФ) прошёл в нашем городе в октябре 2018 года. В рамках СКИФа состоялась книжная ярмарка, на которой было представлено более десяти тысяч новинок от различных издательств: современные книги для детей и подростков, энциклопедии и справочники, классическая литература, нон-фикшн и графические романы. Кроме того, в библиотеках Норильска прошли лекции, мастер-классы, викторины, игры, квесты, дискуссии, встречи с популярными писателями Екатериной Матюшкиной, Сашей Сильвер и Евгением Рудашевским, а также с известными популяризаторами науки: палеонтологом Андреем Журавлевым, молекулярным биологом Ириной Якутенко и антропологом Станиславом Дробышевским.

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    Список новостей

 4 сентября 2019 
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15:37   На развитие информационной системы «Север24» планируется направить более четырёх миллионов рублей. 14:59   Развиваем навыки чтения и изучаем иностранные языки: министр просвещения РФ ответила на вопросы родителей школьников страны.
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 3 сентября 2019 
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14:54   Талнахский кинотеатр закрывается на ремонт, который продлится несколько месяцев. 14:10   Норильские школьники продолжают отмечать праздник первого звонка.
12:43   В августе в Норильске родились 178 малышей. 12:22   Таймырские хоккеисты одержали победу в товарищеском матче с Северным флотом.
11:59   В Норильске 23 сентября пройдёт урбан-форум. 11:54   Изменились правила призыва в армию.
11:51   Сегодня урок мужества прошёл в школе № 31. 11:09   Авиакомпания NordStar займётся грузоперевозками.
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 2 сентября 2019 
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16:24   В субботу на Театральной площади развернулся первый массовый «Школьный базар». 16:05   Первого сентября в Норильске открылась первая дворовая хоккейная коробка. Теперь жителям двора на Комсомольской, 7, скучать не придётся.
15:17   Праздник первого звонка прошёл в реабилитационном центре «Виктория» для детей с ограниченными возможностями здоровья. 15:09   На площади Памяти Героев после ремонта открылся памятник-мемориал «Героям войны и труда».
15:00   Для предпринимателей Норильска пройдёт тренинг. 13:50   Норильчанин попался с наркотиком и лишился свободы.
13:03   «Умка» ждёт малышей: библиотека семейного чтения объявляет о наборе детей от 5 до 7 лет в клуб по развитию речи. 12:55   Команда Агентства развития Норильска прокладывала новый турмаршрут Хатанга - плато Анабар - Котуй - Котуйкан.
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 31 августа 2019 
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 30 августа 2019 
18:02   Для юных норильчан, интересующихся техническими знаниями, станция юных техников устраивает день открытых дверей.




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