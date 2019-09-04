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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:16 Во дворе ул. Завенягина, 6, появилась новая детская площадка. Территория благоустроена по программе «Формирование комфортной городской среды».
16:43 Иномарка врезалась в опору освещения. Водитель не пострадал, а пассажир серьёзно травмирован.
16:26 Таймыр с рабочим визитом посетил сенатор Андрей Клишас.
16:25 В Дудинке изъята тонна мёда, направлявшегося из Красноярска в Норильск.
15:37 На развитие информационной системы «Север24» планируется направить более четырёх миллионов рублей.
14:59 Развиваем навыки чтения и изучаем иностранные языки: министр просвещения РФ ответила на вопросы родителей школьников страны.
14:53 Жительница Норильска упала с седьмого этажа: сыщики предполагают убийство.
13:44 Завтра на Ленинском, 22, откроется после ремонта центральный офис билетного агентства «Норильск-ТАВС».
13:43 В новом учебном году норильских школьников научат грамотному природопользованию.
13:10 Врачи отметили выраженный оздоровительный эффект от пребывания детей в летних лагерях – местных и выездных.
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