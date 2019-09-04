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4 сентября 2019, 12:43



В эту субботу в Норильске пройдёт общегородской субботник по озеленению: новые кусты появятся на 43 участках города.

Тем временем в городе завершаются работы по благоустройству. Напомним, общий объём финансирования по Центральному району в этом году составил 190,2 млн рублей. За лето демонтирован старый и установлен новый фонтан на бульваре Влюблённых, там же проведены общестроительные работы: окрашены поребрик и ограждения. Уложена плитка и восстановлен поребрик в Пушкинском сквере, прошли ремонты на «Норильской Голгофе». В город доставлено детское игровое оборудование, которое смонтируют до конца месяца, отремонтированы доски объявлений, отреставрирована мемориальная доска Н.М. Федоровскому. В городе появились новые вазоны. Докладывая в рамках общегородского совещания главе города о проделанной работе, Константин Купреенко, начальник управления УГХ администрации Норильска, сообщил, что впереди ещё целый ряд работ. Сейчас укладывают плитку на площади Памяти Героев, асфальтируют автодорогу к ОИК-30. - Кроме того, планируется поставка металлического ограждения на детские игровые площадки - обустраиваем четыре площадки, из которых одна спортивная, на ул. Бегичева, 27а, и три игровые – на ул. Комсомольской, 43в и 11 и ул. Талнахской, 42-54. Ещё ждём 50 детских скамеек на металлических ножках, - отметил Купреенко. Появятся и новые чугунные скамейки и урны (всего 180 штук), две мобильные туалетные кабины. Продолжается облагораживание и общественной территории на ул. Озерной,15а, где сейчас устраивают поребрик для газонов. Также специалисты УГХ разрабатывают проектно-сметную документацию на благоустройство территории в районе ул. Михайличенко, 6. На фото: озеленение-2018 Фото Ирины Яринской

Просмотров:181 Участие в озеленении примут сотрудники предприятий и учреждений города, которые уже получили приглашения на это мероприятие.Тем временем в городе завершаются работы по благоустройству. Напомним, общий объём финансирования по Центральному району в этом году составил 190,2 млн рублей. За лето демонтирован старый и установлен новый фонтан на бульваре Влюблённых, там же проведены общестроительные работы: окрашены поребрик и ограждения. Уложена плитка и восстановлен поребрик в Пушкинском сквере, прошли ремонты на «Норильской Голгофе». В город доставлено детское игровое оборудование, которое смонтируют до конца месяца, отремонтированы доски объявлений, отреставрирована мемориальная доска Н.М. Федоровскому. В городе появились новые вазоны.Докладывая в рамках общегородского совещания главе города о проделанной работе, Константин Купреенко, начальник управления УГХ администрации Норильска, сообщил, что впереди ещё целый ряд работ. Сейчас укладывают плитку на площади Памяти Героев, асфальтируют автодорогу к ОИК-30.- Кроме того, планируется поставка металлического ограждения на детские игровые площадки - обустраиваем четыре площадки, из которых одна спортивная, на ул. Бегичева, 27а, и три игровые – на ул. Комсомольской, 43в и 11 и ул. Талнахской, 42-54. Ещё ждём 50 детских скамеек на металлических ножках, - отметил Купреенко.Появятся и новые чугунные скамейки и урны (всего 180 штук), две мобильные туалетные кабины.Продолжается облагораживание и общественной территории на ул. Озерной,15а, где сейчас устраивают поребрик для газонов. Также специалисты УГХ разрабатывают проектно-сметную документацию на благоустройство территории в районе ул. Михайличенко, 6.На фото: озеленение-2018Фото Ирины Яринской