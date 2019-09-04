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4 сентября 2019, 13:10



Врачи отметили выраженный оздоровительный эффект от пребывания детей в летних лагерях – местных и выездных.

Так, летом в 12 норильских школах отработали 13 смен городских лагерей с дневным пребыванием и одна - «Мальчишки Севера» - с круглосуточным пребыванием. В них отдохнули 1345 человек. 252 путёвки были льготными, 1093 - с частичной оплатой стоимости питания. Подростки старше 14 ударно отработали в традиционной смене трудовых отрядов школьников. Было создано 810 мест, на 107 больше, чем в прошлом году. С 17 июня по 16 августа ребята отработали 45 рабочих смен. За это время поработать в ТОШ смогли 923 подростка, на некоторых рабочих местах трудились две смены ребят. «Медработниками определён выраженный оздоровительный эффект от городской оздоровительной кампании - 95,3%, что связано со снижением психоэмоциональной нагрузки детей, упорядоченным режимом дня, получением полноценного питания, достаточным пребыванием на свежем воздухе», - отметила Наталья Коростелёва, заместитель главы Норильска по социальной политике. Ещё больший оздоровительный эффект наблюдается у ребят, отдохнувших в лагерях Краснодарского и Красноярского краёв – 97% и 95% соответственно. Этим летом в анапский санаторий «Вита» и культурно-оздоровительный центр «Премьера» выезжали 474 юных норильчанина, в оздоровительные лагеря нашего региона - 447 ребят. Ещё полсотни летали в международный центр «Артек». «Ежегодно санаторий «Вита» расширяет спектр услуг, предлагаемый детям: на территории оборудован открытый бассейн, скалодром, организована работа медиацентра. Кроме того, дети получили санаторно-курортное лечение в соответствии с показаниями, указанными в санаторно-курортных картах», - сообщила Наталья Коростелёва. Ребята, отдыхавшие в «Вите» и «Премьере», побывали на обзорных экскурсиях по Анапе, Новороссийску, посещали аквапарк, дельфинарий, шоколадную фабрику, верёвочный городок, играли в лазертаг. Оборудованный в «Премьере» хореографический зал позволил воспитанникам коллективов «Вдохновение», «Импульс» и «Болеро» продолжить репетиции. Оттачивали своё мастерство воспитанники «Вдохновения» и «Импульса», участвуя в танцевальном мастер-классе хореографа из Санкт-Петербурга Они же приняли участие в городском праздничном концерте, посвящённом Дню России, в международных конкурсах «Звёздный дождь» и «Море, вдохновение, театр». Помимо того, в рамках летней творческой смены коллективы «Болеро» и Voices городского центра культуры выступили на международном фестивале «Волшебная феерия», получив два Гран-при, дипломы лауреатов I степени. Кроме того, ансамбль спортивного бального танца «Болеро» соревновался в международном многожанровом конкурсе культуры, искусства и творчества (КИТ) в Анапе и завоевал два диплома лауреата I степени, два диплома лауреата II степени, а также был отмечен специальными дипломами «За яркость художественных образов» и «За органичность и артистизм». «В этом году воспитанники норильской станции детского и юношеского туризма и экскурсий выезжали в палаточный лагерь «Багульник», где приняли участие в сплаве на рафтах по реке Мане, побывали с экскурсией в пещерах, посетили заповедник Столбы, Красноярский краеведческий музей, парк флоры и фауны «Роев ручей», планетарий, мемориальный комплекс имени В.П. Астафьева, Красноярскую ГЭС», - рассказала Наталья Коростелёва. На фото: группа норильчан в лагере "Вита", посещение анапского аквапарка Фото педагогов лагеря

Просмотров:156 3239 детей и подростков в этом году отдохнули в выездных и пришкольных лагерях - 13,7% от общего количества норильских школьников.Так, летом в 12 норильских школах отработали 13 смен городских лагерей с дневным пребыванием и одна - «Мальчишки Севера» - с круглосуточным пребыванием. В них отдохнули 1345 человек. 252 путёвки были льготными, 1093 - с частичной оплатой стоимости питания.Подростки старше 14 ударно отработали в традиционной смене трудовых отрядов школьников. Было создано 810 мест, на 107 больше, чем в прошлом году. С 17 июня по 16 августа ребята отработали 45 рабочих смен. За это время поработать в ТОШ смогли 923 подростка, на некоторых рабочих местах трудились две смены ребят.«Медработниками определён выраженный оздоровительный эффект от городской оздоровительной кампании - 95,3%, что связано со снижением психоэмоциональной нагрузки детей, упорядоченным режимом дня, получением полноценного питания, достаточным пребыванием на свежем воздухе», - отметила Наталья Коростелёва, заместитель главы Норильска по социальной политике.Ещё больший оздоровительный эффект наблюдается у ребят, отдохнувших в лагерях Краснодарского и Красноярского краёв – 97% и 95% соответственно. Этим летом в анапский санаторий «Вита» и культурно-оздоровительный центр «Премьера» выезжали 474 юных норильчанина, в оздоровительные лагеря нашего региона - 447 ребят. Ещё полсотни летали в международный центр «Артек».«Ежегодно санаторий «Вита» расширяет спектр услуг, предлагаемый детям: на территории оборудован открытый бассейн, скалодром, организована работа медиацентра. Кроме того, дети получили санаторно-курортное лечение в соответствии с показаниями, указанными в санаторно-курортных картах», - сообщила Наталья Коростелёва.Ребята, отдыхавшие в «Вите» и «Премьере», побывали на обзорных экскурсиях по Анапе, Новороссийску, посещали аквапарк, дельфинарий, шоколадную фабрику, верёвочный городок, играли в лазертаг.Оборудованный в «Премьере» хореографический зал позволил воспитанникам коллективов «Вдохновение», «Импульс» и «Болеро» продолжить репетиции. Оттачивали своё мастерство воспитанники «Вдохновения» и «Импульса», участвуя в танцевальном мастер-классе хореографа из Санкт-Петербурга Они же приняли участие в городском праздничном концерте, посвящённом Дню России, в международных конкурсах «Звёздный дождь» и «Море, вдохновение, театр».Помимо того, в рамках летней творческой смены коллективы «Болеро» и Voices городского центра культуры выступили на международном фестивале «Волшебная феерия», получив два Гран-при, дипломы лауреатов I степени. Кроме того, ансамбль спортивного бального танца «Болеро» соревновался в международном многожанровом конкурсе культуры, искусства и творчества (КИТ) в Анапе и завоевал два диплома лауреата I степени, два диплома лауреата II степени, а также был отмечен специальными дипломами «За яркость художественных образов» и «За органичность и артистизм».«В этом году воспитанники норильской станции детского и юношеского туризма и экскурсий выезжали в палаточный лагерь «Багульник», где приняли участие в сплаве на рафтах по реке Мане, побывали с экскурсией в пещерах, посетили заповедник Столбы, Красноярский краеведческий музей, парк флоры и фауны «Роев ручей», планетарий, мемориальный комплекс имени В.П. Астафьева, Красноярскую ГЭС», - рассказала Наталья Коростелёва.На фото: группа норильчан в лагере "Вита", посещение анапского аквапаркаФото педагогов лагеря