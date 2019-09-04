Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40614

4 сентября 2019, 13:43



В новом учебном году норильских школьников научат грамотному природопользованию.

«Мы открыты для диалога и сотрудничества с нашими друзьями и партнерами, благодаря которым могут появиться новые совместные проекты. Планируем насытить учебный сезон новыми экологическими проектами и мероприятиями», - говорят в эколого-просветительском отделе «Заповедников Таймыра». В ближайшее время на сайте заповедников появится вкладка «Методический кабинет», где каждый месяц будут публиковаться материалы для педагогов, которые можно использовать при проведении классных часов и экологических акций, например, «Марш парков - 2020», - отмечают сотрудники Объединённой дирекции. Между тем ко Дню знаний в 23-й школе уже открылся свой заповедный уголок с выставкой «Лики заповедной природы», который был создан при консультационной поддержке специалистов по экологическому просвещению. А в школе №8 работают профориентационный уголок различных природоохранных профессий и выставка «Путораны - просто космос». Также в новом учебном году продолжится работа заповедной творческой мастерской, занятия которой будут приурочены к различным экологическим датам. Ближайшая мастерская состоится в рамках Всемирного дня животных в офисе «Заповедников Таймыра». В рамках мастерской пройдут различные мастер-классы, сочетающие в себе познавательные лекции, кинолектории, творческие занятия. Причём зрителями могут стать как дети, так и взрослые. А в газете «Заповедный Север», выпускаемой Объединённой дирекцией, появилась страничка для детей, где в занимательной форме ребят знакомят с природой Таймыра. «В новом номере читатели познакомятся с Заповедушкой - героем рубрики и настоящим проводником к новым знаниям. Именно он расскажет детям об удивительном мире животных и растений заповедного мира», - говорят сотрудники эколого-просветительского отдела «Заповедников Таймыра». фото zapovedsever.ru

Просмотров:141 Новую методическую программу школам предлагают «Заповедники Таймыра».«Мы открыты для диалога и сотрудничества с нашими друзьями и партнерами, благодаря которым могут появиться новые совместные проекты. Планируем насытить учебный сезон новыми экологическими проектами и мероприятиями», - говорят в эколого-просветительском отделе «Заповедников Таймыра».В ближайшее время на сайте заповедников появится вкладка «Методический кабинет», где каждый месяц будут публиковаться материалы для педагогов, которые можно использовать при проведении классных часов и экологических акций, например, «Марш парков - 2020», - отмечают сотрудники Объединённой дирекции.Между тем ко Дню знаний в 23-й школе уже открылся свой заповедный уголок с выставкой «Лики заповедной природы», который был создан при консультационной поддержке специалистов по экологическому просвещению. А в школе №8 работают профориентационный уголок различных природоохранных профессий и выставка «Путораны - просто космос».Также в новом учебном году продолжится работа заповедной творческой мастерской, занятия которой будут приурочены к различным экологическим датам. Ближайшая мастерская состоится в рамках Всемирного дня животных в офисе «Заповедников Таймыра». В рамках мастерской пройдут различные мастер-классы, сочетающие в себе познавательные лекции, кинолектории, творческие занятия. Причём зрителями могут стать как дети, так и взрослые.А в газете «Заповедный Север», выпускаемой Объединённой дирекцией, появилась страничка для детей, где в занимательной форме ребят знакомят с природой Таймыра.«В новом номере читатели познакомятся с Заповедушкой - героем рубрики и настоящим проводником к новым знаниям. Именно он расскажет детям об удивительном мире животных и растений заповедного мира», - говорят сотрудники эколого-просветительского отдела «Заповедников Таймыра».фото zapovedsever.ru