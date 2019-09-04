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4 сентября 2019, 13:44

Завтра на Ленинском, 22, откроется после ремонта центральный офис билетного агентства «Норильск-ТАВС».


Этот офис - одно из первых отделений сети билетных агентств, он существует в Норильске уже более 60 лет. Офис закрывался на два месяца, для того чтобы полностью преобразиться.
За время реконструкции в агентстве была проведена полная внутренняя перепланировка. Внутри появился просторный клиентский зал, для маленьких гостей оборудовали детский уголок. Сам процесс обслуживания теперь будет проходить быстрее и удобнее благодаря электронной очереди и обновленным зонам ожидания.
Изменения коснулись и удалённых возможностей «Норильск-ТАВС». Благодаря запуску совместного контактного центра авиакомпании NordStar и агентства «Норильск-ТАВС» теперь получить информацию об услугах агентства можно не выходя из дома, по телефону контактного центра авиакомпании NordStar 8-800-700-8-007. Здесь же дадут информацию о расписании или дополнительных услугах NordStar и даже помогут оформить авиабилет с возможностью быстрой и безопасной оплаты банковской картой.
В день открытия обновленного офиса «Норильск-ТАВС» всех клиентов ждут приятные сюрпризы: праздничный торт и беспроигрышная лотерея. А для тех, кто ещё не определился с маршрутом перелёта и только планирует приобрести авиабилет, «Норильск-ТАВС» совместно с авиакомпанией NordStar подготовил розыгрыш сертификата на бесплатный полёт. Принять участие в розыгрыше сможет каждый клиент «Норильск-ТАВС» на Ленинском, который в течение месяца, с 5 по 30 сентября, оформит билет по любому направлению авиакомпании NordStar. Для участия в розыгрыше достаточно получить у агента купон участника, заполнить его и бросить в контейнер для розыгрыша. Результаты розыгрыша станут известны 1 октября.
Подробные правила розыгрыша можно узнать на сайте авиакомпании NordStar www.nordstar.ru, в разделе «Специальные предложения».
Фото Дениса Кожевникова
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