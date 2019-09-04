Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40615

4 сентября 2019, 13:44



Завтра на Ленинском, 22, откроется после ремонта центральный офис билетного агентства «Норильск-ТАВС».

За время реконструкции в агентстве была проведена полная внутренняя перепланировка. Внутри появился просторный клиентский зал, для маленьких гостей оборудовали детский уголок. Сам процесс обслуживания теперь будет проходить быстрее и удобнее благодаря электронной очереди и обновленным зонам ожидания. Изменения коснулись и удалённых возможностей «Норильск-ТАВС». Благодаря запуску совместного контактного центра авиакомпании NordStar и агентства «Норильск-ТАВС» теперь получить информацию об услугах агентства можно не выходя из дома, по телефону контактного центра авиакомпании NordStar 8-800-700-8-007. Здесь же дадут информацию о расписании или дополнительных услугах NordStar и даже помогут оформить авиабилет с возможностью быстрой и безопасной оплаты банковской картой. В день открытия обновленного офиса «Норильск-ТАВС» всех клиентов ждут приятные сюрпризы: праздничный торт и беспроигрышная лотерея. А для тех, кто ещё не определился с маршрутом перелёта и только планирует приобрести авиабилет, «Норильск-ТАВС» совместно с авиакомпанией NordStar подготовил розыгрыш сертификата на бесплатный полёт. Принять участие в розыгрыше сможет каждый клиент «Норильск-ТАВС» на Ленинском, который в течение месяца, с 5 по 30 сентября, оформит билет по любому направлению авиакомпании NordStar. Для участия в розыгрыше достаточно получить у агента купон участника, заполнить его и бросить в контейнер для розыгрыша. Результаты розыгрыша станут известны 1 октября. Подробные правила розыгрыша можно узнать на сайте авиакомпании NordStar www.nordstar.ru, в разделе «Специальные предложения». Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:158 Этот офис - одно из первых отделений сети билетных агентств, он существует в Норильске уже более 60 лет. Офис закрывался на два месяца, для того чтобы полностью преобразиться.За время реконструкции в агентстве была проведена полная внутренняя перепланировка. Внутри появился просторный клиентский зал, для маленьких гостей оборудовали детский уголок. Сам процесс обслуживания теперь будет проходить быстрее и удобнее благодаря электронной очереди и обновленным зонам ожидания.Изменения коснулись и удалённых возможностей «Норильск-ТАВС». Благодаря запуску совместного контактного центра авиакомпании NordStar и агентства «Норильск-ТАВС» теперь получить информацию об услугах агентства можно не выходя из дома, по телефону контактного центра авиакомпании NordStar 8-800-700-8-007. Здесь же дадут информацию о расписании или дополнительных услугах NordStar и даже помогут оформить авиабилет с возможностью быстрой и безопасной оплаты банковской картой.В день открытия обновленного офиса «Норильск-ТАВС» всех клиентов ждут приятные сюрпризы: праздничный торт и беспроигрышная лотерея. А для тех, кто ещё не определился с маршрутом перелёта и только планирует приобрести авиабилет, «Норильск-ТАВС» совместно с авиакомпанией NordStar подготовил розыгрыш сертификата на бесплатный полёт. Принять участие в розыгрыше сможет каждый клиент «Норильск-ТАВС» на Ленинском, который в течение месяца, с 5 по 30 сентября, оформит билет по любому направлению авиакомпании NordStar. Для участия в розыгрыше достаточно получить у агента купон участника, заполнить его и бросить в контейнер для розыгрыша. Результаты розыгрыша станут известны 1 октября.Подробные правила розыгрыша можно узнать на сайте авиакомпании NordStar www.nordstar.ru, в разделе «Специальные предложения».Фото Дениса Кожевникова