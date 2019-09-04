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4 сентября 2019, 14:53



Жительница Норильска упала с седьмого этажа: сыщики предполагают убийство.

По версии следователей, 2 сентября около 23 часов 53-летний норильчанин познакомился в магазине с 19-летней девушкой и пригласил её в гости. Предполагается, что хозяин и его новая знакомая пили алкоголь, а затем девушка намеревалась уйти, однако мужчина воспрепятствовал этому. Во время ссоры, полагают следователи, он вытолкнул гостью в окно квартиры, расположенной на седьмом этаже. Подозреваемый задержан.

Просмотров:195 Вчера рано утром жители Норильска обнаружили на тротуаре рядом с одним из многоквартирных домов города тело девушки. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, сообщили сегодня в правоохранительном ведомстве.По версии следователей, 2 сентября около 23 часов 53-летний норильчанин познакомился в магазине с 19-летней девушкой и пригласил её в гости. Предполагается, что хозяин и его новая знакомая пили алкоголь, а затем девушка намеревалась уйти, однако мужчина воспрепятствовал этому. Во время ссоры, полагают следователи, он вытолкнул гостью в окно квартиры, расположенной на седьмом этаже.Подозреваемый задержан.