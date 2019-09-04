Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40617

4 сентября 2019, 14:59



Развиваем навыки чтения и изучаем иностранные языки: министр просвещения РФ ответила на вопросы родителей школьников страны.

На связь с центральной площадкой в Санкт-Петербурге вышли представители родительской общественности из 10 регионов страны: Красноярского края, Хабаровского края, Волгоградской и Смоленской областей, Республики Коми, Ставропольского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Мордовии и Севастополя. Родителей интересовали самые разные вопросы – от режима обучения в школах до аттестационной кампании. Комментируя вопрос о возможных изменениях на ОГЭ и ЕГЭ, министр просвещения подчеркнула, что структура и содержание ОГЭ и ЕГЭ в новом учебном году меняться не будет. Так же, как и раньше, девятиклассники будут сдавать четыре экзамена, из которых два обязательных и два по выбору, одиннадцатиклассники – экзамены по русскому языку и математике (базовый или профильный уровень), а также предметы, необходимые им для поступления в вуз. Ольга Васильева напомнила, что в 2018/19 году прошло собеседование по русскому языку в 9-м классе как допуск к аттестации. Одним из важных направлений работы, по мнению министра, должно стать возвращение детям навыков функционального чтения. – Согласно исследованию PIRLS, которое проводится в 4-м классе по читательской грамотности, математике и естественнонаучным предметам, мы находимся на первом месте. По данным исследования TIMSS, которое проводится в 8-хм классе по математической и естественнонаучной грамотности, мы входим в десятку. А вот по данным исследования PISA - это оценка функционального чтения, математической грамотности, финансового и креативного мышления пятнадцатилетних подростков, - мы уже находимся на 32-м месте. Возникает вопрос: почему? Потому что к этому времени мы теряем навыки функционального чтения. По разным исследованиям, 23% взрослых и детей этим навыком не владеют, – сообщила О.Ю. Васильева. Она констатировала, что дети часто не могут передать словами содержание текста, и это является одной из причин, по которым они тратят больше времени на уроки. Над решением этой проблемы предстоит еще работать. Министр добавила, что Минпросвещения России заказало исследования по физиологии школьников и влиянию гаджетов на здоровье детей. Глава Минпросвещения ответила на вопрос об использовании мобильных телефонов во время образовательного процесса. – Я считаю, что на период образовательного процесса телефон не нужен, достаточно гаджетов, которые есть в школе, – резюмировала О.Ю. Васильева. Один из вопросов, заданных родителями в рамках собрания, касался введения шахмат в школьную программу. Министр информировала, что в настоящее время такие уроки есть в программе 18 тысяч российских школ, при этом в 6% учебных заведений они проходят в первой половине дня и включены в обязательную учебную программу, в остальных – во внеурочное время. Тем не менее, по мнению Ольги Васильевой, нужно стремиться, чтобы в перспективе шахматное образование стало доступным во всех школах страны, а время проведения занятий школа может выбирать самостоятельно. На усмотрение школ остаётся также решение о пятидневной или шестидневной рабочей неделе. В этом вопросе необходима чёткая возрастная градация. Ученики начальных классов должны иметь два выходных дня. Старшеклассники, если в образовательной организации принято такое решение, могут заниматься и в субботу. Волновал родителей вопрос введения в школах второго иностранного языка. Васильева напомнила, что в подготовленном проекте изменений в федеральные государственные образовательные стандарты Минпросвещения России введена следующая рекомендация: школа принимает решение по введению второго языка сама, при наличии педагогов и инфраструктуры. При этом первый иностранный язык «должен быть неукоснительно», и необходимо обеспечить его качественное преподавание. Один из вопросов касался преподавания родных языков народов Российской Федерации. Министр уточнила, что существует запрос на изучение 81 языка народов нашей страны, в том числе коренных и малочисленных. Первые 64 учебника по 8 языкам для начальной школы будут созданы уже до конца этого года. Также ведётся работа над созданием проекта концепции преподавания родных языков. Фото: Интерфакс

Просмотров:133 Министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева провела VI Общероссийское родительское собрание и ответила на актуальные вопросы, касающиеся системы общего образования.На связь с центральной площадкой в Санкт-Петербурге вышли представители родительской общественности из 10 регионов страны: Красноярского края, Хабаровского края, Волгоградской и Смоленской областей, Республики Коми, Ставропольского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Мордовии и Севастополя.Родителей интересовали самые разные вопросы – от режима обучения в школах до аттестационной кампании.Комментируя вопрос о возможных изменениях на ОГЭ и ЕГЭ, министр просвещения подчеркнула, что структура и содержание ОГЭ и ЕГЭ в новом учебном году меняться не будет. Так же, как и раньше, девятиклассники будут сдавать четыре экзамена, из которых два обязательных и два по выбору, одиннадцатиклассники – экзамены по русскому языку и математике (базовый или профильный уровень), а также предметы, необходимые им для поступления в вуз.Ольга Васильева напомнила, что в 2018/19 году прошло собеседование по русскому языку в 9-м классе как допуск к аттестации.Одним из важных направлений работы, по мнению министра, должно стать возвращение детям навыков функционального чтения.– Согласно исследованию PIRLS, которое проводится в 4-м классе по читательской грамотности, математике и естественнонаучным предметам, мы находимся на первом месте. По данным исследования TIMSS, которое проводится в 8-хм классе по математической и естественнонаучной грамотности, мы входим в десятку. А вот по данным исследования PISA - это оценка функционального чтения, математической грамотности, финансового и креативного мышления пятнадцатилетних подростков, - мы уже находимся на 32-м месте. Возникает вопрос: почему? Потому что к этому времени мы теряем навыки функционального чтения. По разным исследованиям, 23% взрослых и детей этим навыком не владеют, – сообщила О.Ю. Васильева.Она констатировала, что дети часто не могут передать словами содержание текста, и это является одной из причин, по которым они тратят больше времени на уроки. Над решением этой проблемы предстоит еще работать.Министр добавила, что Минпросвещения России заказало исследования по физиологии школьников и влиянию гаджетов на здоровье детей.Глава Минпросвещения ответила на вопрос об использовании мобильных телефонов во время образовательного процесса.– Я считаю, что на период образовательного процесса телефон не нужен, достаточно гаджетов, которые есть в школе, – резюмировала О.Ю. Васильева.Один из вопросов, заданных родителями в рамках собрания, касался введения шахмат в школьную программу. Министр информировала, что в настоящее время такие уроки есть в программе 18 тысяч российских школ, при этом в 6% учебных заведений они проходят в первой половине дня и включены в обязательную учебную программу, в остальных – во внеурочное время. Тем не менее, по мнению Ольги Васильевой, нужно стремиться, чтобы в перспективе шахматное образование стало доступным во всех школах страны, а время проведения занятий школа может выбирать самостоятельно.На усмотрение школ остаётся также решение о пятидневной или шестидневной рабочей неделе. В этом вопросе необходима чёткая возрастная градация. Ученики начальных классов должны иметь два выходных дня. Старшеклассники, если в образовательной организации принято такое решение, могут заниматься и в субботу.Волновал родителей вопрос введения в школах второго иностранного языка. Васильева напомнила, что в подготовленном проекте изменений в федеральные государственные образовательные стандарты Минпросвещения России введена следующая рекомендация: школа принимает решение по введению второго языка сама, при наличии педагогов и инфраструктуры. При этом первый иностранный язык «должен быть неукоснительно», и необходимо обеспечить его качественное преподавание.Один из вопросов касался преподавания родных языков народов Российской Федерации. Министр уточнила, что существует запрос на изучение 81 языка народов нашей страны, в том числе коренных и малочисленных. Первые 64 учебника по 8 языкам для начальной школы будут созданы уже до конца этого года. Также ведётся работа над созданием проекта концепции преподавания родных языков.Фото: Интерфакс