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4 сентября 2019, 15:37



На развитие информационной системы «Север24» планируется направить более четырёх миллионов рублей.

Напомним, «Север24» был разработан в 2017 году, на создание информсистемы из краевого бюджета было выделено 1,3 млн рублей. Она позволяет вести учёт мер государственной поддержки, предоставляемых коренным малочисленным народам Севера. Учёт сведений, внесённых в систему, ведут специалисты агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов края. Теперь жители северных территорий могут удаленно подавать документы на получение господдержки и не тратить средства на транспорт. Информационная система внедрена в 22 муниципальных образованиях региона, где проживают представители коренных малочисленных народов Севера. «Из 28 субъектов Российской Федерации, где проживают коренные малочисленные народы, только в Красноярском крае ведётся электронный учёт сведений о людях, получающих меры господдержки, – отмечает министр цифрового развития края Николай Распопин. – На развитие системы на ближайшие три года планируется направить из краевого бюджета более четырёх миллионов рублей». Систему модернизируют в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика РФ». Фото из архива "Заполярной правды"

Просмотров:130 Министерство цифрового развития края, представители коренных малочисленных народов Севера обсудили работу и перспективы развития информационной системы «Север24», которая уже внедрена в 22 муниципалитетах, сообщает официальный портал Красноярского края.Напомним, «Север24» был разработан в 2017 году, на создание информсистемы из краевого бюджета было выделено 1,3 млн рублей. Она позволяет вести учёт мер государственной поддержки, предоставляемых коренным малочисленным народам Севера. Учёт сведений, внесённых в систему, ведут специалисты агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов края.Теперь жители северных территорий могут удаленно подавать документы на получение господдержки и не тратить средства на транспорт.Информационная система внедрена в 22 муниципальных образованиях региона, где проживают представители коренных малочисленных народов Севера.«Из 28 субъектов Российской Федерации, где проживают коренные малочисленные народы, только в Красноярском крае ведётся электронный учёт сведений о людях, получающих меры господдержки, – отмечает министр цифрового развития края Николай Распопин. – На развитие системы на ближайшие три года планируется направить из краевого бюджета более четырёх миллионов рублей».Систему модернизируют в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика РФ».Фото из архива "Заполярной правды"