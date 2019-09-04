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4 сентября 2019, 16:25



В Дудинке изъята тонна мёда, направлявшегося из Красноярска в Норильск.

На таре с мёдом отсутствовала маркировка производителя, поэтому установить происхождение продукта и дату его изготовления оказалось невозможно. У владельца груза не было и электронного ветеринарного сопроводительного документа. Оборот мёда приостановлен – специалисты выясняют законность его происхождения. Безопасность продукта должна подтвердить экспертиза. В отношении хозяина груза возбуждено административное дело, - рассказали сегодня, 4 сентября, в управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю.

Просмотров:191 Сотрудники Россельхознадзора и транспортной полиции обнаружили во время проверки на речном причале Дудинки доставленный из Красноярска по Енисею мёд - 1000 килограммов. Как выяснилось, товар, предназначенный для продажи в магазинах Норильска, прибыл из краевой столицы с нарушениями, сообщает «Наш Красноярский край».На таре с мёдом отсутствовала маркировка производителя, поэтому установить происхождение продукта и дату его изготовления оказалось невозможно. У владельца груза не было и электронного ветеринарного сопроводительного документа.Оборот мёда приостановлен – специалисты выясняют законность его происхождения. Безопасность продукта должна подтвердить экспертиза.В отношении хозяина груза возбуждено административное дело, - рассказали сегодня, 4 сентября, в управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю.