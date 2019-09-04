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4 сентября 2019, 16:26



Таймыр с рабочим визитом посетил сенатор Андрей Клишас.

На встрече с председателем районного Совета депутатов Владимиром Шишовым сенатор обсудил изменения в российском законодательстве, касающиеся северных территорий, после чего с ознакомительной экскурсией посетил военные корабли Северного флота. Также в рамках визита Андрей Клишас принял участие в торжественной церемонии открытия школы в поселке Усть-Авам. Фото Владимира Макушкина из архива ЗП

Просмотров:131 Председатель Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрей Клишас, прибывший на Таймыр с рабочим визитом, встретился с главой Таймыра Евгением Вершининым. В ходе разговора было оговорено дальнейшее взаимодействие сторон и перспективы развития муниципального района.На встрече с председателем районного Совета депутатов Владимиром Шишовым сенатор обсудил изменения в российском законодательстве, касающиеся северных территорий, после чего с ознакомительной экскурсией посетил военные корабли Северного флота.Также в рамках визита Андрей Клишас принял участие в торжественной церемонии открытия школы в поселке Усть-Авам.Фото Владимира Макушкина из архива ЗП