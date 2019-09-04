Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40621

4 сентября 2019, 16:43



Иномарка врезалась в опору освещения. Водитель не пострадал, а пассажир серьёзно травмирован.

Сотрудники ГИБДД установили, что пассажир не был пристёгнут ремнём безопасности, что и повлияло на тяжесть полученных травм. Водитель прошёл освидетельствование на состояние опьянения, алкотестер показал, что виновник ДТП трезв. Ранее за различные нарушения ПДД он пять раз привлекался к административнойответственности. По факту ДТП проводится проверка.

Просмотров:114 ДТП произошло в Талнахе около 23 часов 3 сентября. По предварительной версии, водитель BMV выбрал небезопасную скорость движения и не справился с управлением. В результате иномарка врезалась в опору освещения. Пассажир автомобиля получил серьёзные травмы, его госпитализировали. Водитель не пострадал.Сотрудники ГИБДД установили, что пассажир не был пристёгнут ремнём безопасности, что и повлияло на тяжесть полученных травм. Водитель прошёл освидетельствование на состояние опьянения, алкотестер показал, что виновник ДТП трезв. Ранее за различные нарушения ПДД он пять раз привлекался к административнойответственности.По факту ДТП проводится проверка.