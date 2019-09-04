Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40622

4 сентября 2019, 18:16



Во дворе ул. Завенягина, 6, появилась новая детская площадка. Территория благоустроена по программе «Формирование комфортной городской среды».

Территория во дворе ул. Завенягина, 6, стала единственной в Центральном районе, шедшей по дополнительному перечню обустройства территорий, прилегающих к многоквартирным домам. Помимо асфальтировки, монтажа энергосберегающих светильников и малых архитектурных форм, здесь установили и новую детскую игровую площадку. Сейчас завершается её монтаж, подрядчик устраняет выявленные прежде недостатки по устройству основания. – Это — пример комплексного благоустройства. Тенденция к нему в городе сохранится: сегодня мы прорабатываем другие территории, подобным образом охватывающие несколько дворов, — отметил Жигулин, заместитель главы Норильска по городскому хозяйству. Он также напомнил, что по условиям программы обязательно согласие и участие собственников жилья в доме–заявителе (не менее 50% голосов; муниципалитет за своё жильё всегда голосует за участие в программе). Дополнительный перечень предусматривает 20–процентное участие собственников в софинансировании (минимальный — около 2%). Срок подачи заявок в программу — до 15 ноября. На данный момент в программе зарегистрирована 21 территория, где состоялись собрания собственников, соблюдены и другие условия участия, но в связи с ограниченным финансированием работы этим летом проведены только на 12 - здесь жильцы проявили наибольшую активность. Помимо программы «Формирование комфортной городской среды» детские площадки этим летом в городе возводятся и по иной муниципальной программе — «Благоустройство территории». Одна уже смонтирована, ещё на одной в районе ул. Комсомольская, 11, работы завершаются. – Там работает подрядчик, который прежде такими заказами не занимался. У него возникли трудности. Асфальт, который он в первый раз уложил, мы заставили убрать ввиду его непригодности. Работа была переделана, сейчас осталось уложить прорезиненное покрытие и установить ограждение, что займёт немного времени. Знаете, по этому адресу было много обращений жителей. Но ни один из близлежащих домов не согласился принять участие в софинансировании по программе «Формирование комфортной городской среды» по расширенному перечень, проголосовали только за минимальный. А дети–то в чём виноваты? Им надо играть. И мы решили, что эта территория общего пользования будет благоустроена по муниципальной программе, содержать её будет управление горхоза, — рассказал Николай Жигулин. Тот же подрядчик, по словам специалистов, либо сорвёт сроки, либо и вовсе не закончит работу ещё на двух площадках — на ул. Бегичева, 27 и ул. Талнахской, 10 (здесь к работам ещё не приступали). Эти адреса перейдут на следующий год: деньги в бюджете заложены, оборудование получено. Они, скорее всего, будут единственным новостроем среди площадок, поскольку муниципалитет планировал сосредоточиться на восстановлении уже имеющихся площадок (в Центральном районе и Оганере их насчитывается 66), которые за годы с момента их установки пострадали от рук вандалов, погоды или естественного износа оборудования. Фото Татьяны Зачупейко

Просмотров:75 В этом году финансирование программы составило 76 миллионов рублей, 34 из которых пошли на дворы, 42 — на обустройство общественных территорий в Кайеркане и Талнахе. Проекты последних выполнены на 75% и 48% соответственно. В этом году благоустроены 12 дворов, не закончен лишь один по адресу ул. Полярная, 7. Но и там со дня на день работы выполнят.Территория во дворе ул. Завенягина, 6, стала единственной в Центральном районе, шедшей по дополнительному перечню обустройства территорий, прилегающих к многоквартирным домам. Помимо асфальтировки, монтажа энергосберегающих светильников и малых архитектурных форм, здесь установили и новую детскую игровую площадку. Сейчас завершается её монтаж, подрядчик устраняет выявленные прежде недостатки по устройству основания.– Это — пример комплексного благоустройства. Тенденция к нему в городе сохранится: сегодня мы прорабатываем другие территории, подобным образом охватывающие несколько дворов, — отметил Жигулин, заместитель главы Норильска по городскому хозяйству.Он также напомнил, что по условиям программы обязательно согласие и участие собственников жилья в доме–заявителе (не менее 50% голосов; муниципалитет за своё жильё всегда голосует за участие в программе). Дополнительный перечень предусматривает 20–процентное участие собственников в софинансировании (минимальный — около 2%). Срок подачи заявок в программу — до 15 ноября.На данный момент в программе зарегистрирована 21 территория, где состоялись собрания собственников, соблюдены и другие условия участия, но в связи с ограниченным финансированием работы этим летом проведены только на 12 - здесь жильцы проявили наибольшую активность.Помимо программы «Формирование комфортной городской среды» детские площадки этим летом в городе возводятся и по иной муниципальной программе — «Благоустройство территории». Одна уже смонтирована, ещё на одной в районе ул. Комсомольская, 11, работы завершаются.– Там работает подрядчик, который прежде такими заказами не занимался. У него возникли трудности. Асфальт, который он в первый раз уложил, мы заставили убрать ввиду его непригодности. Работа была переделана, сейчас осталось уложить прорезиненное покрытие и установить ограждение, что займёт немного времени. Знаете, по этому адресу было много обращений жителей. Но ни один из близлежащих домов не согласился принять участие в софинансировании по программе «Формирование комфортной городской среды» по расширенному перечень, проголосовали только за минимальный. А дети–то в чём виноваты? Им надо играть. И мы решили, что эта территория общего пользования будет благоустроена по муниципальной программе, содержать её будет управление горхоза, — рассказал Николай Жигулин.Тот же подрядчик, по словам специалистов, либо сорвёт сроки, либо и вовсе не закончит работу ещё на двух площадках — на ул. Бегичева, 27 и ул. Талнахской, 10 (здесь к работам ещё не приступали). Эти адреса перейдут на следующий год: деньги в бюджете заложены, оборудование получено. Они, скорее всего, будут единственным новостроем среди площадок, поскольку муниципалитет планировал сосредоточиться на восстановлении уже имеющихся площадок (в Центральном районе и Оганере их насчитывается 66), которые за годы с момента их установки пострадали от рук вандалов, погоды или естественного износа оборудования.Фото Татьяны Зачупейко